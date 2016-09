CAN, Gabon 2017 : LE MALI DANS LE POT 2

Après avoir signé un accord confirmant la tenue de la CAN 2017 au Gabon du 14 janvier au 5 février prochains malgré la situation tendue sur place, la CAF a dévoilé mardi soir la répartition des 16 qualifiés en quatre chapeaux qui seront utilisés pour le tirage au sort.

Celui-ci se tiendra le 19 octobre prochain à Libreville. A cet effet, 4 pots ont été définis. Les groupes seront constitués par une équipe issue de chacun d’eux. Pays-hôte, le Gabon accède évidemment au statut de tête de série en compagnie de la Côte d’Ivoire, tenant du titre et première nation africaine au classement FIFA, ainsi que du Ghana et de l’Algérie.

Au vu du calibre des sélections présentes dans les chapeaux 2 et 3, la composition des groupes de la phase finale s’annonce très relevée avec une poule du genre Algérie-RDC-Sénégal-Togo envisageable ! La CAF a précisé qu’elle a réparti les équipes en tenant compte des résultats des trois précédentes CAN (2012, 2013 et 2015), des éliminatoires des CAN 2013, 2015 et 2017, ainsi que pour la première fois des éliminatoires du Mondial 2014 en affectant différents coefficients selon l’ancienneté de la compétition.

En parallèle, malgré les troubles qui frappent le Gabon depuis la réélection controversée du président Ali Bongo le 31 août, le président de la CAF, Issa Hayatou, a signé lundi un « accord cadre régissant l’organisation de la CAN 2017 au Gabon », indique la Fédération gabonaise. Pierre Alain Mounguengui, le président de la Fédération gabonaise (FEGAFOOT), et Christian Kerangall, président du comité d’organisation (COCAN), ont également paraphé le document, ce qui signifie que le pays des Panthères accueillera bien la compétition sauf brusque dégradation de la situation sécuritaire.

LA COMPOSITION DES QUATRE CHAPEAUX

Pot 1 : Gabon, Côte d’Ivoire, Ghana, Algérie

Pot 2 : Tunisie, Mali, Burkina Faso, RD Congo

Pot 3 : Cameroun, Sénégal, Maroc, Egypte

Pot 4 : Togo, Ouganda, Zimbabwe, Guinée Bissau