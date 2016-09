CAN-féminine : LES DES SONT JETES

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé dimanche au tirage au sort de la CAN-féminine qui se déroulera du 19 novembre au 3 décembre au Cameroun. L’événement était présidé par le président de la CAF, Issa Hayatou, en présence du président de la Fédération camerounaise de football, Tombi à Roko Sidiki et des représentants des 8 pays qualifiés. Comme lors des précédentes éditions, deux poules de quatre équipes ont été constituées. Le Mali est logé dans la poule B, en compagnie du Nigéria (tenant du titre), du Ghana et du Kenya. Quant à la poule A, elle regroupe le pays hôte, le Cameroun, l’Égypte, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud. La poule A sera basée à Yaoundé, alors que le groupe B évoluera à Limbé. Les Aigles Dames effectueront leur première sortie contre les Nigérianes, championnes d’Afrique en titre, avant de se frotter au Ghana et de boucler la phase de poules face au Kenya. Avec 9 titres (1991, 1995, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014), le Nigeria est le pays le plus titré d’Afrique, loin devant la Guinée Equatoriale (2010, 2012). Le Ghana n’a raté qu’une seule phase finale, mais la sélection ghanéenne n’a jamais réussi à se hisser sur la plus haute marche du podium. L’Afrique du Sud elle, a atteint la finale à quatre reprises (1995, 2000, 2008, 2012), mais elle a chaque fois chuté sur la dernière marche. Pour le sélectionneur des Aigles Dames, Oumar Guindo «Koplan», le Mali a sa chance dans le groupe B et fera tout pour le prouver. «Je tiens d’abord à rappeler que le Mali était absent de la phase finale depuis 6 ans. Ce mauvais souvenir est désormais derrière nous. Notre pays ne méritait pas une si longue absence. Maintenant qu’on a retrouvé l’élite, il faut tout faire pour ne pas rater notre retour dans le gotha africain. Les filles sont prêtes à relever le défi, elles sont confiantes et ont l’envie collective de réaliser quelque chose ensemble. Personnellement, je suis optimiste pour la suite des événements», a confié le technicien malien que nous avons joint hier au téléphone. «Nous allons faire de notre mieux pour atteindre au moins le deuxième tour. Nous respectons toutes les équipes, mais nous n’avons peur d’aucun adversaire», martèlera Koplan. A l’instar du sélectionneur national, la présidente de la commission du foot féminin de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), Fatou Coulibaly affiche également son optimisme après le tirage au sort des deux poules de la CAN. «Je crois en cette équipe, elle a les moyens d’aller très loin dans cette CAN. Sans être chauvins, les gens doivent croire en leur sélection qui a montré qu’elle n’a pas beaucoup à envier aux autres équipes du continent. Je pense très sincèrement que le Mali peut atteindre au moins le deuxième tour. Je souhaite bonne chance et beaucoup de courage aux filles», dira Fatou Coulibaly. Pour mémoire, la CAN-féminine a été lancée en 1998 par la Confédération africaine de football (CAF). De cette date à cette année, seulement trois pays ont réussi à remporter le prestigieux trophée : le Nigeria (6 titres), l’Afrique du Sud (3 sacres) et la Guinée Equatoriale (2 couronnes). Le Cameroun est le cinquième pays à organiser la compétition après le Nigéria (1998, 2002, 2006), l’Afrique du Sud (2000, 2004, 2010), la Guinée Equatoriale (2008, 2012) et la Namibie (2014). Le Mali participera à sa sixième phase finale au Cameroun après 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010.

D. BAGAYOKO

LA COMPOSITION DES DEUX GROUPES

Groupe A : Cameroun, Egypte, Afrique du Sud, Zimbabwe

Groupe B : Nigéria, Mali, Ghana, Kenya