CAN 2017, Mali-Bénin : AIGLES, POUR PARACHEVER LE TRAVAIL

La sélection nationale est décidée à gagner contre les Ecureuils, dimanche, pour terminer en tête de la poule et faire honneur à son statut

Déjà qualifié pour la phase finale, le Mali accueille le Bénin dimanche au stade du 26 Mars pour le compte de la dernière journée des éliminatoires. Pour les Aigles, l’enjeu de cette rencontre est de gagner et terminer en tête de la poule. Certes, un nul peut suffire à la sélection nationale pour garder la tête du peloton, mais étant donné que le Bénin peut également terminer premier en cas de victoire, les protégés d’Alain Giresse se doivent de gagner pour rassurer les supporters. En plus, comme l’a dit le sélectionneur national lors de sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match, cette confrontation avec les Ecureuils du Bénin sera un grand test dans la perspective des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, Zone Afrique. Si l’explication est donc importante pour les Béninois, elle l’est aussi pour les Aigles qui ont besoin de gagner pour se rassurer et surtout, prouver qu’ils méritent de terminer premiers de cette poule. Comme lors des précédentes journées, le sélectionneur national, Alain Giresse et son adjoint Amadou Pathé Diallo, ont respecté la tradition en se prêtant hier aux questions de la presse. Le premier sujet abordé par le technicien français a été l’effectif qui a encore subi des changements pour diverses raisons. «C’est avec un groupe remanié que nous disputerons cette dernière journée des éliminatoires.

Il y a des absents qui ont été remplacés par des jeunes que l’on suivait depuis quelques temps. Ces jeunes profitent ainsi de l’occasion pour découvrir le groupe», dira le technicien des Aigles. «Par rapport à la liste des absents, nous enregistrons les absences de Modibo Maïga qui s’est trouvé dans un problème de transactions, Cheick Diabaté que nous n’avons pas pu joindre et Samba Sow qui s’est blessé. Tous ces joueurs seront donc absents dimanche», expliquera Alain Giresse. «Le Mali est déjà qualifié, mais les joueurs doivent avoir le désir et la volonté de gagner pour terminer sur une note positive. Quant aux nouveaux ils doivent démontrer individuellement qu’ils sont aptes de faire partir du groupe», ajoutera le sélectionneur national.

Le capitaine des Aigles, Yacouba Sylla abondera dans le même sens en insistant sur la détermination du groupe à poursuivre son parcours sans faute. «Tout le monde est motivé, notre objectif est de terminer invaincu de cette phase de poule des éliminatoires, martèlera le milieu de terrain. Nous voulions terminer premiers pour être tête de série lors de la phase finale», renchérira Yacouba Sylla, avant d’inviter les supporters à venir massivement au terrain dimanche pour supporter l’équipe. Le capitaine des Aigles évoquera ensuite les conditions de vie du groupe à Kabala, un sujet qui a soulevé la polémique suite aux propos tenus la semaine dernière par Alain Giresse. «On est convaincu que le peuple malien sera toujours là pour nous soutenir, nous en avons besoin pour ce dernier match des éliminatoires mais surtout pour les grandes échéances à venir notamment le match contre la Côte d’Ivoire, comptant pour la première journée des éliminatoires du Mondial. Par rapport aux conditions de vie à Kabala, des efforts ont été faits et on ne se plaint pas», témoignera Yacouba Sylla.

Son co-équipier, Sambou Yattabaré dira que le Mali est qualifié mais que les éliminatoires sont loin d’être terminées. «Nous nous sommes déjà qualifiés, c’est bien, mais les éliminatoires ne sont pas fini, loin s’en faut. Bientôt il y aura les éliminatoires du Mondial. Pour le match de dimanche, on fera tout pour gagner et terminer premier de notre poule. Après cette rencontre d’autres matches sont au programme, notamment le match contre la Côte d’Ivoire, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Il faut gagner dimanche pour renforcer la confiance et aborder les éliminatoires de la Coupe du monde le moral gonflé à bloc», insistera un Sambou Yattabaré qui semble avoir la tête déjà au choc contre les Eléphants de Côte d’Ivoire.

S. S. KAMISSOKO

Dimanche 4 septembre au stade du 26 Mars

17h30 : Mali-Bénin

DAVID LUIZ RETOURNE À CHELSEA

C’est d’ores et déjà la grosse surprise de ce mercato. Car le transfert de David Luiz à Chelsea n’a jamais réellement été évoqué cet été. Mais, à cause de mauvaises prestations du côté du PSG – oùUnai Emery ne semblait plus compter sur lui – et d’un empressement de Chelsea pour trouver un défenseur central, un accord très rapide a été trouvé ce mercredi entre les deux clubs pour le transfert de l’international brésilien. Dans la soirée, le club londonien a confirmé la signature d’un contrat de trois ans pour le Brésilien. C’est avec une rapidité extraordinaire que ce transfert s’est déroulé. Car si Chelsea cherche un défenseur central depuis de longues semaines, la probabilité de voir David Luiz revenir à Chelsea n’est jamais apparue comme une priorité. Jusqu’au 30 août. Mardi, dans la soirée, des pourparlers entre les deux clubs ont été entamés et un accord a finalement été trouvé mercredi. Selon Sky Sports, il se situerait à hauteur de 35 millions d’euros (environ 23 milliards de Fcfa) et d’éventuels bonus. Un montant bien inférieur aux cinquante millions dépensés par le PSG en 2014 pour l’arracher à … Chelsea. Dire que le PSG n’avait pas réellement prévu ce mouvement est un euphémisme. Mais le mauvais début de saison du joueur combinée à la volonté de promouvoir Marquinhos aura finalement eu raison de l’avenir de David Luiz à Paris.