Bulletin agro-météo : LES PLUIES COMMENCERONT A SE RAREFIER

La situation météorologique au cours de la période du 1er au 10 septembre a été caractérisée par une baisse des activités pluvio-orageuses sur l’ensemble du pays. Les quantités de pluies recueillies pendant la décade ont été déficitaires en général, excepté la région de Kayes, le Nord des régions de Koulikoro, Ségou et Mopti, où elles ont été excédentaires. Par rapport à la même décade en 2015, elles ont été inférieures partout sauf dans les mêmes localités. Ils raréfieront

A la date du 10 septembre 2016, le cumul des pluies recueillies est normal à excédentaire dans l’ensemble, sauf à Nara et N’Tarla. Ce cumul est supérieur ou égal à celui de l’année dernière à la même période dans la plupart des stations du pays.

Au plan agricole, les mil/sorgho sont au stade de montaison-initiation paniculaire, le maïs à la floraison-épiaison, le fonio à l’épiaison, le riz maîtrise totale à la montaison-initiation paniculaire, le riz de submersion contrôlée et riz pluvial au tallage-montaison, l’arachide à la floraison-formation des gousses, le niébé à la formation des gousses, le sésame à la floraison et le cotonnier à la capsulaison et éclatement des capsules. L’aspect végétatif des cultures est bon dans l’ensemble.

Sur le plan situation phytosanitaire, la décade reste relativement calme dans toutes les régions. En ce qui concerne le criquet pèlerin au cours de la décade, aucune signalisation ou observation de l’insecte n’a été enregistré. Ce qui dénote une accalmie de la situation de l’insecte sur l’ensemble du pays.

Sur le plan pastoral, d’une manière générale, les pâturages herbacés et aériens sont dans un état très satisfaisant dans l’ensemble avec un niveau de biomasse et un aspect général assez appréciables dans toutes les zones agropastorales du pays. Pour ce qui concerne les zones inondées des régions de Mopti, Tombouctou et Gao, les bourgoutières sont en pleine régénération à la faveur de la crue au niveau des principaux cours d’eau.

Sur le plan météorologique, la décade du 11 au 20 Septembre sera caractérisée par la reprise des activités pluvio-orageuses d’intensité faible à modérée qui concerneront les parties Centres et Sud du pays et la manifestation d’orages isolés accompagnés de pluies dans la partie Nord du pays. Sur le plan agricole, les pluies attendues et les réserves hydriques du sol permettront aux cultures de poursuivre leur cycle de développement. Sur le plan pastoral, on assistera à l’amélioration des conditions d’alimentation et d’abreuvement du cheptel dans les différentes zones agropastorales du pays.

Synthèse

M. COULIBALY