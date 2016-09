Pont Fahd : UN HOMME SE JETTE DANS LE FLEUVE EN PLEIN JOUR

Un homme a mis fin à sa vie en se jetant dans le fleuve Niger. Son acte suicidaire a eu lieu lundi entre 11 heures et midi sur le pont Fahd. L’homme en question marchait tranquillement sur ce pont et subitement, il s’est jeté dans l’eau. Les personnes qui se trouvaient sur place ont vite fait appel aux agents de la Brigade fluviale. Ceux-ci n’ont pas tardé à se déplacer sur le lieu, mais n’ont pas jugé nécessaire de se lancer à la recherche du corps estimant que les courants d’eau sont très forts au pied du pont en cette période de crue. Les brigadiers fluviaux pensent qu’il faut attendre quelques jours pour que le corps de la victime fasse surface. Le corps n’ayant pas été retrouvé, il est difficile de connaître l’identité de l’homme qui a décidé de se suicider en plein jour sur le pont Fahd. Ce n’est pas la première fois que des personnes désespérées sautent du pont pour se retrouver au fond du fleuve Djoliba.

Journée sportive au camp militaire de Kati : LE LIVRE « NOTRE MALI » OFFERT AUX MEILLEURS COMPETITEURS

Un exemplaire du livre « Notre Mali », édité par l’AMAP, a été offert aux soldats qui se sont distingués dans les différentes disciplines lors de la journée sportive, organisée vendredi dernier au camp militaire de Kati, en présence du chef d’état-major de l’Armée de terre, le colonel-major Abdrahamane Baby. Cette journée sportive a mis en compétition officiers et soldats dans plusieurs disciplines : football militaire, handball, cross country. Comme on le dit « sport rime avec culture ».

Ambassade de France : ADAM THIAM SUR LA LISTE DES MEDAILLES DE LA FRANCE

Notre confrère Adam Thiam, journaliste chroniqueur au journal « Le Républicain », est sur la liste des médaillés de la République française de cette année. Il recevra ainsi la médaille des « Arts et Lettres de la République Française » au cours d’une cérémonie prévue dans les jours à venir à l’ambassade de la France à Bamako. La médaille des arts et des lettres est destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.

Opposition/Majorité : LES CHIFFRES QUI FACHENT

Le budget de fonctionnement des services du chef de file de l’opposition coûte 500 millions au budget national. L’information, ayant circulé sur les réseaux sociaux, a suscité pas mal de réactions négatives qui ont heurté le chef de file de l’opposition. Soumaïla Cissé y voit une campagne de dénigrement menée par ses adversaires politiques dans le but de l’abattre avant la prochaine présidentielle. Il a ainsi décidé de riposter en faisant une révélation étonnante sur ce que perçoivent par an le président de l’Assemblée nationale (360 millions), le Premier ministre (300 millions), et le président de la République (1,8 milliard).

