Boni : L’ARMÉE REPREND LA LOCALITE

L’armée a repris la localité de Boni des mains des individus armés qui l’avaient occupée vendredi après-midi pendant quelques heures. Arrivés à motos, ils avaient pris d’assaut la ville, entraînant le retrait du détachement des forces armées et de sécurité.

Après des actes de vandalisme sur les bâtiments publics, ils se sont retirés aux environs de la localité. L’arrivée d’un renfort de l’armée les a fait fuir les lieux.

Les éléments des forces armées et de sécurité sont visibles dans la localité depuis samedi matin. Mais le troisième adjoint au maire de Boni reste introuvable. Il a probablement été enlevé par les assaillants.

La petite localité de Boni est située dans le cercle de Douentza, région de Mopti. Cette région du centre du pays est en proie à une insécurité croissante du fait des attaques des individus armés contre des postes isolés des forces armées et de sécurité. Les pertes en hommes et matériels sont considérables pour les forces armées et de sécurité.