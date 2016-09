Bla : LES PROMOSSES D’UNE FOIRE AGRICOLE

L’espace du marché hebdomadaire de Bla a abrité le jeudi 1er septembre la première édition de la foire agricole de Bla. Initiée par le conseil de Cercle de Bla , en partenariat avec l’ONG Helvetas Swiss Intercoopération, cette foire exposition a permis à de nombreux paysans et aux associations féminines de transformation agro-alimentaire, de présenter à la clientèle leurs produits qui étaient soigneusement présentés pour attirer les consommateurs.

Le syndicat des producteurs de coton et la chambre locale d’agriculture ont saisi l’occasion pour exhorter les paysans à intensifier la culture du coton dans le Cercle de Bla. Ce faisant, le Cercle bénéficiera certainement un jour de l’installation d’une usine d’égrenage.

Pour le président du conseil de Cercle de Bla, Bata Bouaré, cette première édition de la foire agricole de Bla est la concrétisation d’une initiative du conseil de Cercle qui vise la promotion de certaines filières agricoles, en partenariat avec Helvetas Swiss Intercoopération. Il a souhaité l’institution de cette foire dont l’organisation pourrait s’améliorer d’année en année.

Quant au préfet de Bla, Boikary Traoré, il a lancé un appel à tous les partenaires en les invitant à nouer avec les producteurs de Bla, des partenariats dynamiques prenant en compte l’amélioration de la production et de la productivité et la transformation des produits pour plus de valeur ajoutée.

Dans les différents stands, on pouvait admirer des écheveaux de fils en cotonnade, des produits obtenus de la transformation agro-alimentaire, des légumes, des pastèques, de la volaille, des plants d’arbres et des échantillons de matériels agricoles.

B. KEITA

Amap-Bla