BDM SA : CONSERVER LE RANG DE LEADER AU MALI

La Banque de développement du Mali (BDM – SA) a tenu, hier à son siège, la 56è session de son conseil d’administration, sous la conduite de son président, M. Ahmed Mohamed Ag Hamani. En présence du directeur général de la banque, Amadou Sidibé et de l’ensemble des administrateurs.

Au cours de cette session, les administrateurs ont examiné le compte rendu des travaux du Comité d’audit et de contrôle inter (CACI), évalué l’état d’évolution du projet de construction du nouveau siège et l’audit de la sécurité globale et physique de la banque (création d’une cellule de sécurité). Les administrateurs se sont aussi penchés sur la situation financière de la première banque du Mali au 30 juin 2016… Et, ils devraient adopter le Plan de développement à moyen terme (PMT)…

Concernant la situation financière de l’établissement financier, les administrateurs ont salué les performances remarquables au titre du 1er semestre de l’exercice 2016. Ils ont, en conséquence, adressé leurs chaleureuses félicitations à la Direction générale et à l’ensemble du personnel de la banque pour les succès enregistrés. Le conseil a aussi encouragé les travailleurs à préserver la place de leader qu’occupe la Banque de développement du Mali.

Ainsi, après adoption et examen de ces points inscrits à l’ordre du jour, le conseil d’administration a apprécié le Plan de développement à moyen terme. Les administrateurs de ont décidé de renvoyer son examen à la prochaine session, après avoir formulé des recommandations pertinentes.

C. M. TRAORE