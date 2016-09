Barkhane : COUP DE MAIN A L’ELEVAGE A GAO ET A KIDAL

Dans toute la bande sahélo-saharienne, la force Barkhane mène régulièrement des actions civilo-militaires en coordination avec les forces armées maliennes. Outre les actions médicales au profit des habitants, la force dispense également des aides vétérinaires à la population (AVP), pour soigner le bétail et favoriser l’activité agricole.

À la fin du mois d’août, à Gao et à Kidal, la force Barkhane a fourni une aide vétérinaire au profit des éleveurs. Le protocole est simple mais nécessaire. Tout d’abord, il s’agit d’établir à chaque fois un couloir de contention, destiné à retenir les animaux afin de leur administrer les traitements dans les meilleures conditions. Une fois cette action effectuée grâce à l’appui de commerçants locaux, les soldats maliens aident à y guider les troupeaux.

Ensuite, les soins au bétail sont effectués par des vétérinaires locaux qui administrent le vermifuge aux animaux, avant que l’équipe vétérinaire de la force Barkhane ne réalise l’injection d’un vaccin. Ces opérations donnent aussi l’occasion de compter les bêtes du troupeau, de marquer les animaux traités et d’enregistrer le nom des éleveurs.

Effectuée en coordination avec les forces armées maliennes et les vétérinaires locaux, l’AVP de Gao a permis de traiter 1 000 ovins et caprins. A Kidal, où la majorité de la population vit de l’élevage, l’opération a permis de vacciner plus de 440 bêtes contre la pasteurellose.

Pour la population malienne, l’élevage est un métier mais avant tout un moyen de subvenir aux besoins de la famille. Malheureusement, faute de moyens, les opérations de prophylaxie sont rarement menées et les épizooties déciment souvent les troupeaux, ruinant alors le travail acharné des éleveurs. C’est pourquoi ces AVP sont toujours accueillies avec enthousiasme et donnent lieu à des échanges chaleureux, avec les enfants curieux et la foule reconnaissante.

D’autres opérations de ce type sont d’ores et déjà planifiées, partout où Barkhane agit pour que la paix progresse au Mali et que la sécurité s’installe durablement dans le reste de la bande sahélo-saharienne.

(Source : Barkhane )