Banamba : FORMATION DES ENSEIGNANTS AUX METHODOLOGIES DE L’APPROCHE EQUILIBREE

Une session de recyclage de 105 directeurs d’école et maîtres de la 1ère année du fondamental, destinée à les outiller et former aux méthodologies d’enseignement de l’approche équilibrée a pris fin, la semaine dernière, à Banamba.

Les travaux de cette formation, initiée par le Centre d’animation pédagogique (CAP) de Banamba avec le soutien financier du projet SIRA-USAID, étaient présidés par le directeur du CAP, Abdoulaye H. Barry, en présence des facilitateurs et du partenaire d’appui SIRA-USAID.

Cette session de formation des enseignants a duré 10 jours au cours desquels les participants ont été édifiés sur le contenu de l’approche équilibrée des classes de 1ère année, notamment les croyances des enseignants, le référentiel de compétence, le curriculum et le référentiel, la transcription ens langue nationales, les simulations, les mots décodables et la planification. Ainsi, les bénéficiaires sont-ils désormais outillés pour faire face aux différentes tâches qui leur sont assignées.

Le maire de Benkadi, Facourou Dabo, et le représentant du projet SIRA-USAID, ont chacun mis l’accent sur la nécessité et l’importance de cette approche d’enseignement dans l’éducation primaire, tout en demandant aux praticiens de l’appliquer convenablement pour donner des résultats probants.

Aux termes de l’atelier, le directeur du CAP a insisté sur la portée de l’approche équilibrée dans les classes de 1ère année et, pour cela, il a invité les participants à mettre en pratiques les connaissances acquises dans les classes requises.

Notons que la 2ème session pour 105 autres enseignants, s’est tenue du 1er au 10 septembre.

A. M. TRAORE

AMAP-Banamba