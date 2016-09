Avec la CSTM et le parti SADI : L’ÉTAT DE LA NATION PASSÉ AU CRIBLE

En poursuivant ses rencontres avec les forces politiques et syndicales du pays, le président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta a reçu le samedi 17 septembre, en fin d’après-midi, le Dr Oumar Mariko, président du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l’indépendance (SADI) Dr Oumar Mariko et une délégation de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) conduite par son Secrétaire général Hammadoun Amion Guindo.

Au sortir d’environ une heure d’échanges avec le Chef de l’Etat, le président de SADI a confié à la presse que le chef de l’État et lui ont évoqué, sans détours, les préoccupations qui inquiètent actuellement les Maliens. Les questions abordées par les deux personnalités sont relatives à la gouvernance (notamment à la sécurité) et aux conditions de vie de nos compatriotes. Le Dr Mariko a émis le souhait d’approfondir ces échanges entre le président de la république et les leaders politiques « afin de sauver le Mali » en crise. « Je crois que cette approche est très intéressante et salutaire. Le pays, le peuple malien et les forces politiques en ont besoin en ce moment », s’est-il réjoui. Aux dires de Mariko, ce genre de rencontres permet aux Maliens « de savoir et de reconnaitre que la politique n’est pas un simple jeu, mais une activité sérieuse qu’il faut prendre comme telle ».

Après le leader de SADI, le tour est venu à une délégation du bureau de la CSTM d’être reçue par le Président Ibrahim Boubacar Kéïta. A sa sortie d’audience, Hammadoun Amion Guindo a exprimé un sentiment d’espoir en l’avenir du pays. Pour le dirigeant de la CSTM, la rencontre avec le Chef de l’Etat a été l’occasion d’aborder un certain nombre de problèmes particuliers et sectoriels qui concernent particulièrement de l’organisation syndicale qu’il dirige. «Nous avons informé le président de la République de l’état d’exécution de notre cahier de doléances signé avec le gouvernement. Nous en faisons un suivi régulier. Le Président et son staff se sont engagés à suivre avec nous l’évolution de la mise en œuvre de ces points d’accord », a expliqué Hammadoun Amion Guindo. En outre, le patron de la Confédération s’est dit rassuré en ayant le sentiment que quelque part il y aura une relance dans la mise en œuvre des engagements pris par les autorités.

À signaler que les deux audiences se sont déroulées en présence de proches collaborateurs du chef de l’État dont le Secrétaire général de la Présidence, Soumeylou Boubèye Maïga et le chef de Cabinet du président de la République, Boubacar Touré.

M. SIDIBÉ