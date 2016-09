Afrobasket féminin U18 : LES NOUVELLES REINES D’AFRIQUE ARRIVENT AUJOURD’HUI A BAMAKO

Le Mali a donc ajouté un sixième trophée à sa collection. Après les sacres de 1996, 2000, 2006, 2008 et 2014, la sélection nationale féminine U18, s’est hissée à nouveau sur le toit continental, dimanche en battant l’Egypte en finale sur le score de 84-61, soit 23 points d’écart. Dans cette finale, les filles du coach Amadou Bamba n’ont laissé aucun doute sur leur supériorité.

Elles ont dominé la finale de la première à la dernière minute et leur succès ne souffre d’aucune contestation. En plus du titre continental, deux joueuses figurent parmi les cinq majeures de la compétition : Aminata Diakité et Adama Coulibaly. Comme lors de la dernière édition de l’Afrobasket féminin U18, la sélection nationale junior a encore réalisé un parcours sans faute, totalisant 6 victoires en autant de matches.

Dimanche face aux Egyptiennes, les nôtres ont pris la direction des opérations dès le début de la rencontre et ne lâcheront rien malgré la pression du public local. Après avoir remporté le quart temps initial 15-4, les protégées du coach Amadou Bamba poursuivront sur cette lancée au deuxième quart temps bouclé sur le score de 35-23. Avec 12 points d’avance, la sélection nationale abordera le troisième quart temps le moral gonflé à bloc. Sous la houlette de l’intenable Salimata Kourouma, les Maliennes asphyxient complètement leurs adversaires.

A chaque fois que la sélection égyptienne tentait de recoller au score, les joueuses d’Amadou Bamba appuyaient sur l’accélérateur. Au troisième quart temps, elles confortent leur avance en s’imposant 58-44. Rien ne pouvait plus arrêter Aminata Diakité et ses coéquipières qui l’emporteront au finish avec 23 points d’avance sur les Egyptiennes (84-61). Au coup de sifflet final, la capitaine Rokia Doumbia et ses coéquipières laisseront éclater leur joie sur le plancher, avant d’esquisser quelques pas de danse.

«C’est une immense joie pour toute l’équipe. Les filles sont restées concentrées du début jusqu’à la fin de la rencontre. Elles ont été bonnes en défense et ont imposé leur loi sur les rebonds. Je pense que la force de notre équipe a été le mental», a commenté le sélectionneur national Amadou Bamba qui remporte ainsi son premier sacre continental. Le trophée a été remis à la capitaine de la sélection nationale junior par le président de Fiba-Afrique, notre compatriote Hamane Niang. Dans la petite finale le Mozambique s’est adjugé la médaille de bronze en dominant l’Angola 56-43.

Le Mali et l’Egypte représenteront l’Afrique au Championnat du monde qui se déroulera en 2017 à Turin en Italie. Pour les récompenses individuelles, l’Egyptienne Abdelgawad a été élue meilleure joueuse de la compétition, alors que la Mozambicaine Silvia Veloso a été désignée meilleure marqueuse avec 90 points. Les deux joueuses figurent dans le cinq majeur de la competition, tout comme les Maliennes Aminata Diakité et Adama Coulibaly.

Les nouvelles championnes d’Afrique arrivent aujourd’hui à Bamako et seront accueillies avec tous les honneurs par les supporters et les plus hautes autorités du pays. Le ministère des Sports et l’Union des association des supporters des Aigles du Mali (UNASAM) veulent réserver aux nouvelles reines du basket africain un accueil triomphal digne de leur rang.

D. COULIBALY