Afrobasket féminin U18 : LES CHAMPIONNES D’AFRIQUE ACCUEILLIES AVEC TOUS LES HONNEURS

Arrivées hier à Bamako vers 14h, les joueuses de la sélection nationale féminine junior ont été accueillies à l’Aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le Premier ministre, en présence de plusieurs membres du gouvernement et d’une foule nombreuse

Les nouvelles reines du basket africain sont rentrées hier au bercail. Le boeing 767 d’Ethiopian-Airlines transportant le sélectionneur national, Amadou Bamba et ses protégés a atterri à l’Aéroport international président Modibo Keïta-Sénou à 14h.

A leur descente d’avion, la capitaine Assétou Diakité et ses co-équipières ont été accueillies par le Premier ministre Modibo Keïta en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Sports, Housseïni Amion Guindo, ses collègues de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Goïta et de la Culture, Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo. «Les filles méritent cet accueil. Nous sommes venus les accueillir pour leur dire que tout le peuple du Mali est fier d’elles et de ce qu’elles ont fait pendant le Championnat d’Afrique des nations», dira le chef du gouvernement. «Aujourd’hui (hier, ndlr) est un jour de gloire pour le basket-ball malien, poursuivra Modibo Keïta.

Les enfants, vous êtes comme des héroïnes de retour au pays après avoir accompli votre mission. Vous avez réussi à gagner une fois de plus la confiance du public. Mais cette confiance doit être considérée également comme une source de motivation pour les prochaines échéances à venir.

Le peuple et le gouvernement vous assisteront jusqu’à la réalisation de cet objectif. Tout le peuple malien est fier de votre parcours. Car vous avez montré une très bonne image de notre pays sur l’échiquier mondial. Le président de la République, à travers ma personne, vous dit merci de nous avoir fait vibrer pendant les deux semaines de compétitions. Mes enfants, nous sommes tous fiers de votre participation à cette compétition. Vous avez joué pour la nation et non pour vous mêmes. Nous vous disons merci pour vos efforts, félicitations également à l’encadrement technique, à la Fédération malienne de basket-ball et au ministère des Sports», complètera le Premier ministre.

Après le cérémonial d’accueil, les championnes embarqueront à bord de deux bus qui seront escortés par une foule en liesse jusqu’à l’hôtel Colombus. Sur leur parcours menant à l’hôtel Colombus en passant par le pont Fahd et le Palais des sports de l’ACI 2000, les championnes d’Afrique seront ovationnées par les populations massées le long du trajet. A leur arrivée à l’hôtel, les joueuses seront présentées aux supporters venus en grand nombre à Colombus. «On est très fière d’être Maliennes, c’est un jour qui restera inoubliable pour l’équipe. Ça fait vraiment chaud au cœur de sentir tout un peuple mobilisé derrière l’équipe», lancera le pivot Assétou Diakité. «On remercie beaucoup le peuple malien pour cet accueil chaleureux. Honnêtement, on ne s’attendait pas à une telle mobilisation des populations», renchérira le sélectionneur national, Amadou Bamba.

Visiblement ému, le technicien ajoutera : «Inch Allah nous allons continuer à travailler pour faire plaisir au peuple malien. Au nom des joueuses et de tout le staff technique, je dis merci à tout le peuple pour son soutien. Une génération est née, il faut continuer à travailler pour apporter du bonheur aux supporters».

Le dernier mot reviendra au président de la Fédération malienne de basket-ball (FMBB), Me Jean Claude Sidibé. «Nous sommes très contents de cet accueil. Nous étions partis en Egypte pour chercher la coupe, non seulement nous avons eu la coupe mais deux joueuses maliennes figurent également dans le cinq majeur de la compétition. C’est une grande performance pour le basket-ball malien. Les filles ont fait un brillant parcours à ce championnat», soulignera le premier responsable du basket national.

D. COULIBALY

—

Brésil : SELEÇAO, VERS UN PARTAGE

DU BRASSARD ?

« Ohé ohé capitaine abandonné… » Cette célèbre chanson de Gold pourrait être l’hymne du Brésil ! Après la victoire de la Seleçao aux Jeux Olympiques, Neymar a annoncé qu’il laissait tomber le brassard de capitaine sans raisons particulières. Et pour son premier match à la tête de la sélection, Tite a décidé de nommer comme nouveau capitaine Miranda, le défenseur central de l’Inter Milan.

Une première réussie pour les deux hommes puisque le Brésil s’est imposé 3-0 face à l’Equateur grâce à un penalty de Neymar en milieu de seconde période et deux buts en toute fin de match de la nouvelle pépite Gabriel Jesus. Mais surprise ! Pour le match contre la Colombie le technicien a décidé de changer de capitaine et de donner le brassard à Daniel Alves.

Présent en conférence de presse lundi, Renato Augusto, un des hommes de confiance de Tite pour avoir remporté plusieurs titres avec lui sous le maillot du Corinthians, a révélé que le sélectionneur n’allait pas s’appuyer que sur un seul capitaine. Il pourrait mettre en place une répartition des responsabilités comme il avait pu le faire avec le club pauliste. « A l’intérieur du groupe, il y a différents types de leaders : Miranda, Daniel Alves ou encore Neymar.

Aux Corinthians, par exemple, il y avait cinq capitaines et c’était une bonne expérience parce que la responsabilité n’était pas que sur un seul joueur. Tite fonctionne de cette façon et je pense qu’il fera la même chose ici. Contre une équipe difficile à jouer comme l’Equateur, nous avons donné de bonnes réponses et nous espérons réaliser un nouveau grand match face à la Colombie », a expliqué le désormais joueur de Beijing Guoa qui a livré une prestation solide face à l’Equateur dans la lignée de ses Jeux olympiques.

Changer de capitaine pourrait être une bonne solution pour la Seleçao. Cela éviterait de concentrer les critiques sur une seule personne comme ce fut le cas en 2014 avec Thiago Silva, qui n’a depuis presque plus rejoué avec les Auriverdes. Tite pourrait avoir trouvé la bonne solution à condition de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde…