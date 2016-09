Afrobasket féminin U18 : LE MALI SEUL SUR LA PLANETE BASKET D’AFRIQUE

Les rideaux sont tombés hier soir sur la 14è édition de l’Afrobasket féminin U18 en Egypte. Sans surprise, la sélection nationale junior s’est hissée sur le toit du continent pour la sixième fois – la deuxième fois d’affilée – en battant largement 84-61 le pays organisateur, l’Egypte.

La capitaine Salimata Kourouma et ses co-équipières ont maîtrisé leur sujet de bout en bout et n’ont pas tremblé une seule fois malgré le soutien du public acquis à 95% à la cause des Egyptiennes. D’entrée de jeu, le Mali a pris les commandes du match. Les protégées du coach Amadou Bamba feront la course en tête jusqu’au coup de sifflet final. Jamais, les Egyptiennes n’ont réussi à prendre la mesure des Maliennes, a fortiori, prouver qu’elles avaient les moyens de barrer la route du sacre aux nôtres. Après donc les sacres de 1996 au Mozambique, 2000 à Bamako, 2006 à Cotonou, 2008 en Tunisie et 2014 en Egypte, la sélection nationale junior remporte la couronne continentale pour la sixième fois en 14 éditions.

Parties dans la discrétion totale (aucun journaliste ou supporters n’a accompagné l’équipe), les joueuses de l’entraîneur Amadou Bamba ont fait vibrer les amateurs de la balle au panier hier en hissant le drapeau national sur le toit du basket africain. C’est la deuxième fois que le Mali s’impose devant l’Egypte et prive ce pays du titre continental. Grâce à ce succès, la sélection nationale junior décroche son billet pour le prochain Championnat du monde de la catégorie et sera accompagnée en Italie par l’Egypte. Ce sixième sacre confirme la bonne santé de notre basket-ball féminin qui a remporté tous les trophées africains : Coupe d’Afrique des clubs, Afrobasket féminin sénior, Afrobasket féminin espoir, Afrobasket féminin U18 et U16 et Jeux africains. Pour le moment, aucun pays africain n’a réussi une telle performance, c’est-à-dire, remporter le titre continental dans toutes les catégories.

Il faut dire que la journée d’hier a été faste pour le monde sportif malien puisque la sélection nationale sénior de football a écrasé le Bénin 5-2 dans un match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN, Gabon 2017. Les 5 buts des Aigles ont été marqués par Sambou Yattabaré, Abdoulaye Diaby, Moussa Maréga, Adama Traoré et Moussa Doumbia. Le Mali avait déjà son ticket de la phase finale en poche, mais le capitaine Yacouba Sylla et ses co-équipiers avaient à cœur de s’imposer au stade du 26 Mars et terminer les éliminatoires en beauté et sans la moindre défaite. Mission accomplie donc pour le sélectionneur national, Alain Giresse et ses protégés qui ont gratifié le public sportif d’un beau spectacle, hier, face aux Ecureuils béninois complètement dépassés par la tournure des événements.

Dans notre édition de demain, nous reviendrons plus en détails sur ces deux cadeaux de fête de la Tabaski offerts au public sportif par la sélection nationale féminine junior de basket et les Aigles du Mali.