Afrobasket féminin U18 : LE MALI EN ROUTE VERS LES DEMI-FINALES

La sélection nationale féminine U18 continue sa marche en avant. Mercredi, les protégés du coach Amadou Bamba ont signé une troisième victoire de rang en battant largement la Tunisie 94-24 lors de la dernière journée de la phase de poules. Lors des deux premières journées, les championnes d’Afrique en titre avaient dominé, respectivement le Mozambique (65-42) et l’Ouganda (143-19).

Aminata Diakité et ses coéquipières se qualifient ainsi pour les quarts de finale avec en prime, la première place du groupe B, devant le Mozambique, la Tunisie et l’Ouganda. Aujourd’hui au Caire Stadium, le Mali affrontera l’Algérie pour une place en demi-finale. Logiquement, les championnes d’Afrique ne devraient pas avoir de gros problèmes pour poursuivre leur sans faute et valider leur ticket pour le dernier carré. En tout cas, on imagine mal le Mali se faire surprendre par l’Algérie qui boxe dans une catégorie inférieure à celle de la Tunisie et du Mozambique.

Sauf surprise donc, les protégées du coach Amadou Bamba devraient passer le cap des Algériennes et se hisser en demi-finales. Toutefois, le sélectionneur national reste prudent et met en garde ses joueuses contre tout complexe de supériorité. «Nous ne sous estimons aucune équipe parce qu’à ce niveau de compétition toutes les sélections se valent, prévient le technicien. La clé de cette rencontre sera sans doute la défense, il faut tout faire pour empêcher les Algériennes de produire leur basket», ajoutera Amadou Bamba dans une interview accordée au site de FIBA-Afrique.

« Nous nous sommes bien préparés pour cette rencontre, assure de son côté Aminata Diakité (auteur de 17 points contre la Tunisie, ndlr). Notre souhait est de suivre le chemin de nos ainées qui sont championnes d’Afrique en titre. S’il plait au bon Dieu, nous ferons autant qu’elles en remportant la couronne continentale», promet l’ailière du Mali. «Tout le groupe est motivé pour la cause. Nous avons travaillé avec l’encadrement pour corriger les erreurs commises lors de nos précédentes sorties, à savoir le manque d’agressivité et d’efficacité sur les rebonds offensifs et défensifs, les tirs à distance et les lancers francs », conclura Aminata Diakité.

Trois joueuses algériennes doivent être surveillées par la sélection nationale : la meneuse, Myriam Zaïdi et les deux pivots Soulef Malkia et Manel Boukherrouba. Si les protégées du coach Amadou Bamba parviennent à neutraliser ces trois éléments, elles ne devraient pas avoir de problèmes pour se frayer le chemin des demi-finales. Aussi l’encadrement technique malien devrait mettre l’accent sur le jeu intérieur pour empêcher les Algériennes de produire leur basket. Pour les autres rencontres, la Tunisie affrontera Angola, tandis que l’hôte du tournoi, l’Egypte et le Mozambique se frotteront, respectivement à l’Ouganda et à Madagascar.

D. COULIBALY

LE PROGRAMME DES QUARTS

Aujourd’hui au Cairo stadium

11h30 : Algérie-Mali

13h45 : Ouganda-Egypte

16h : Tunisie-Angola

18h15 : Madagascar-Mozambique