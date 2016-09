Affaire du terrain «Soleil» : LE FEUILLETON JUDICIAIRE CONTINUE

Le président du club CSK, Salif Keïta a aminé une conférence de presse dimanche à l’Hôtel Mandé. Un seul point était à l’ordre du jour de la rencontre : l’affaire du terrain «Soleil» de Lafiabougou qui oppose le CSK et Dr Sékou Diogo Kéïta, président de Lafia club de Bamako (LC. BA) et ancien président délégué des Boys (surnom des joueurs du CSK). On notait la présence à la conférence de presse de l’avocat de Salif Keïta, Maitre Issouf Keïta et de plusieurs responsables du Centre. D’entrée de jeu, le premier Ballon d’or africain dira que c’est pour protester contre l’injustice dont il est victime depuis plusieurs années qu’il a été contraint de rompre le silence. «Tout le monde sait que cela n’a jamais été un plaisir pour moi de prendre la parole devant le public. J’ai été contraint d’organiser cette conférence de presse parce que je ne comprends pas le comportement incroyable des autorités du Mali à mon égard concernant ce problème entre Sékou Diogo Keïta et notre club CSK», martèlera Salif Keïta, avant de revenir sur ce feuilleton judiciaire qui dure depuis plusieurs années. «Cela fait exactement deux ans que nous n’arrivons pas à faire exécuter une décision de justice qui nous est favorable et qui aurait permis au CSK d’occuper le terrain à l’ACI 2000. La justice a tranché en faveur du CSK, mais jusqu’à la date d’aujourd’hui, les autorités ne parviennent pas à faire appliquer la décision. Dans cette affaire, tout laisse penser qu’il y a des intouchables au Mali. Je suis scandalisé par l’attitude des autorités. Et pourtant, le président de la République a dit que nul ne s’aurait être au dessus de la loi au Mali. Pour moi, je considère cette affaire comme un affront. Ma vie et mon parcours de sportif méritent mieux que ça», renchérira celui que tout le monde appelle familièrement «Domingo» au Mali. Visiblement très remonté contre les autorités du pays, l’ancien international indiquera que jusqu’à la date d’aujourd’hui, le CSK n’a jamais pu pénétrer sur « le terrain Soleil », alors que le site «a été donné en bail par la Mairie de la commune IV avec l’invitation d’y investir. Nous avons investi plus de 450 millions de Fcfa sur ce terrain. Une fois encore, je demande que justice soit faite», insistera Salif Keïta. A la suite du président du CSK, Maitre Issouf Keïta précisera que le litige n’oppose pas Salif Keïta à Dr Sékou Diégo Keïta, mais plutôt le CSK à Dr Sékou Diego Keïta. «Dr Sékou Diogo Keïta est un ancien membre du CSK qui a été exclu du club pour avoir violé les règles de fonctionnement de l’Association sportive CSK. Après son exclusion, expliquera Maître Issouf Keïta, l’intéressé a occupé le terrain d’entrainement du CSK qui a fait objet de protocole d’entente en 2008 et qui avait été aménagé et battu sur fonds propres du CSK. C’est dans cette condition que l’AS CSK a saisi le juge de référé de la commune IV de Bamako pour demander l’expulsion de la personne qui avait été expulsée de son association». «Après la décision de la Cour suprême, poursuivra-t-il, il y a une constance et une évidence, ce que la Cour d’appel par arrêt, a demandé l’expulsion de Sékou Diogo Keïta du terrain de CSK pour motif qu’il n’a aucun droit et aucun titre pour l’occuper. Il a fait pourvoi, mais son pourvoi a été rejeté par la Cour suprême du Mali. Dès lors rien ne peut s’opposer à l’expulsion de Sékou Diogo Keïta, mais malheureusement toutes les réquisitions qui ont été adressées à la force publique, sont restées infructueuses. Aujourd’hui, nous sommes dans une situation où l’Etat refuse de respecter les décisions de justice rendues au nom du peuple malien. C’est une grave violation des droits de l’homme», conclura l’avocat de Salif Keïta qui menace de saisir la cour de justice de la CEDEAO.

Affaire à suivre donc….

S. S. KAMISSOKO