Administrations publiques en Afrique : LE MAMOUTH A BESOIN D’UNE THÉRAPIE DE CHOC

La question de la mise en œuvre d’un système de management de qualité dans les administrations et organisations publiques en Afrique était au centre d’une conférence-débat organisée jeudi dernier par l’Institut des sciences politiques, des relations internationales et des communications (ISPRIC) dans ses locaux sur la colline de Badalabougou.

La rencontre était animée par l’ancien ministre de la Reforme administrative et institutionnelle du Bénin, Pr Sogbossi Bertrand Bocco qui a défini l’administration comme une entreprise de service. Sans administration, aucun effort de développement ne peut réussir, a-t-il estimé.

Mais la production publique de l’administration est souvent l’objet de critiques. Sogbossi Bertrand Bocco a relevé que l’écoute, la disponibilité, l’information, la transparence, la maîtrise des délais, le centralisme de gestion, l’éthique et la déontologie professionnelle, le retard dans l’adaptation des reformes et services, les mécanismes de traitement des plaintes ne sont pas au rendez-vous dans nos administrations publiques. La faible production, les surcoûts, la lourdeur paperassière, le mauvais accueil, les carences dans l’information du public, le délai et les phénomènes de file d’attente sont les accusations faites par les usagers au service public, a-t-il constaté.

L’ancien ministre de la Reforme administrative et institutionnelle du Bénin a par ailleurs déploré le fait que l’administration publique ne fait plus face aux obligations de performances et aux multiples besoins des usagers. Elles doivent donc changer de visage pour que les usagers aient confiance en elles. Pour cela, les autorités (Le Président, les ministres, les maires et les directeurs) doivent faire moins de discours et poser plus d’actes convaincants.

Ces autorités doivent aussi considérer davantage leurs collaborateurs de travail en les aidant, en participant à leurs cérémonies sociales (mariages, baptêmes et décès). Ils doivent également tenir leur promesse, changer leurs mentalités, travailler dur comme les autres, être exemplaires, diminuer leur train de vie et motiver leurs agents subalternes dans les services publics.

« Quant je suis devenu ministre de la Reforme administrative et institutionnelle, j’ai amoindri les demandes de pièces administratives de 23 à 3 pièces », a révélé le Pr Sogbossi Bertrand Bocco. La reforme dans le fonctionnement de l’Etat, de l’administration instaurait, dira-t-il, la confiance entre les agents, cultiverait la notion de civisme, de patriotisme et contribuerait à faire avancer le service.

La modération des débats était assurée par le directeur général de l’ISPRIC, Mohamed Gakou.

S. Y WAGUE