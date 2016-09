Activités pluvio-orageuses : LA COURBE FLECHIT POUR LA DECADE DU 1er AU 10 SEPTEMBRE

La situation météorologique au cours de la période du 21 au 31 août a été caractérisée par des activités pluvio-orageuses fréquentes engendrant des pluies faibles à modérées et fortes par endroits. Les quantités de pluies recueillies pendant la décade ont été en général excédentaires, exceptées les localités de Diéma, Kita, Keniéba, Ouéléssébougou, Sélingué, Kolokani, Nara, Banamba, et Niono, où elles ont été déficitaires à très déficitaires.

A la date du 31 août, le cumul des pluies recueillies depuis le 1er mai est normal à excédentaire sauf à N’Tarla. Comparé au cumul de l’année dernière, il est en général égal ou supérieur. Au plan agricole, le mil/sorgho sont au stade de montaison, le maïs à l’épiaison/fructification, le fonio à l’épiaison, le riz de bas fond/pluvial au tallage montaison, le riz de submersion contrôlée levée-tallage et le riz en maîtrise totale à la reprise. Les légumineuses comme l’arachide/voandzou à la floraison- fructification-formation des gousses, le niébé/sésame à la floraison. Le coton est à la floraison-capsulaison.

Les travaux d’entretien culturaux et de fertilisation se poursuivent. Les cultures présentent un aspect végétatif satisfaisant dans l’ensemble. La situation phytosanitaire reste relativement calme dans toutes les régions. Au cours de la décade, la base d’intervention de Gao a eu connaissance de présence de criquets pèlerins matures dispersés en majorité dans les localités de Tadjmart et de Tessaoualt. Les spécialistes préviennent que les conditions écologiques seront bonnes et favorables à des pontes éventuelles et au développement de l’insecte.

Sur le plan pastoral, d’une manière générale, les pâturages sont dans un état satisfaisant dans toutes les zones pastorales et agropastorales du pays. L’abreuvement s’effectue facilement au niveau des points d’eau de surface d’hivernage. L’état d’embonpoint des animaux et le niveau des productions animales sont bons dans l’ensemble. Le retour des troupeaux transhumants vers les pâturages d’hivernage se poursuit normalement.

Sur le plan zoosanitaire, au cours de cette période, les vaccinations ont concerné surtout la péripneumonie contagieuse, les maladies charbonneuses, les pasteurelloses, les maladies de la volaille, la peste de petits ruminants. Au plan forestier, dans les forêts classées, protégées, les aires protégées et les zones d’intérêt cynégétique (domaine de chasse créé autour des aires protégées), les espèces forestières présentent un état physiologique satisfaisant dans l’ensemble. L’état d’embonpoint de la faune est satisfaisant dans les domaines fauniques nationaux. Les espèces fauniques sont en période de reproduction.

Sur le plan météorologique, la décade du 1er au 10 septembre sera caractérisée par un léger fléchissement de la position du Front intertropical à la latitude de Kidal. Cette situation entrainera une baisse légère des activités pluvio-orageuses en intensité sur l’ensemble du pays. Néanmoins, elle se manifestera par le maintien des activités pluvio-orageuses d’intensité faible à modérée dans les parties sud et centre du pays. Les parties nord du pays connaîtront quelques orages isolés accompagnés de pluies au cours de cette décade.

Synthèse

M. COULIBALY