Accord pour la paix et la réconciliation: REFLEXION ET PARTAGE SUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE

Trente représentants des zones couvertes par le Projet dialogue pour le suivi de la mise en œuvre de l’Accord, des représentants de structures techniques chargées de la mise en œuvre du document, de représentants d’Organisations de la société civile (ONG), des partenaires techniques et financiers prennent part, depuis hier, à l’hôtel Timbuctu, à un atelier « de réflexion et de partage sur le suivi du processus de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation ».

L’atelier, organisé par l’Institut malien de recherche action pour la paix (IMRAP), vise à partager les préoccupations formulées par les populations sur la mise en œuvre de l’Accord ; faciliter un cadre de dialogue entre autorités chargées de la mise en œuvre de l’Accord et populations ; échanger sur les besoins de renforcement des capacités de la société civile et recueillir des recommandations pertinentes pour une meilleure stratégie de prise en compte des préoccupations.

Selon le bulletin N°7 du sondage d’opinion Mali-mètre, plus de 80 % des Maliens estiment ignorer le contenu de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger et, cela, malgré les efforts des autorités. C’est pourquoi l’IMRAP a initié le projet « dialogue pour le suivi de la mise en œuvre de l’Accord ». Ce projet est destiné à appuyer les efforts déjà déployés par les autorités maliennes en matière d’appropriation du contenu de l’Accord et de mobilisation de la contribution des acteurs locaux en faveur du processus.

La directrice de l’IMRAP, Mme Traoré Nènè Konaté a, dans son intervention, souligné que les besoins sont énormes et que le chemin vers la reconstruction du tissu social revêt des défis majeurs qui devront être relevés. Les résultats de l’atelier, selon elle, sont vivement attendus pour compléter le diagnostic posé, au cours des différents passages de l’équipe, dans les différentes localités couvertes par le projet. « De même, ils permettront de prioriser et de proposer des stratégies concrètes pour prendre en compte les préoccupations par les acteurs chargés de la mise en œuvre de l’Accord », a précisé la directrice de l’IMRAP.

M. Inhaye Ag Mohamed, Secrétaire permanent au bureau du Haut représentant du président de la République pour la mise en œuvre de l’Accord, qui a présidé la cérémonie d’ouverture a, pour sa part, dit accorder un grand intérêt aux résultats de cette session. « C’est de la recherche-action, et certainement de cette recherche-action, nous allons tirer les enseignements qui nous permettront de voir comment mettre en œuvre, de façon satisfaisante, cet Accord afin que les objectifs de paix et de réconciliation qui y sont consignés soient atteints dans un Mali nouveau», a commenté Inhaye Ag Mohamed. Et de rappeler que ces objectifs tournent essentiellement autour des questions de gouvernance, de défense et de sécurité, de développement économique, social et culturel ainsi que de justice et de réconciliation nationale.

A noter que dans le cadre des activités pour une meilleure appropriation de l’Accord, l’IMRAP a sillonné les communes de N’Tillit, Sonni Ali Ber et Gao dans le cercle de Gao, les communes de Macina, Nampalari et Diabali dans la région de Ségou et le camp des réfugiés de M’Berra, en République islamique de Mauritanie.

M. SIDIBÉ