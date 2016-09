12è édition du Camp national d’excellence scientifique : TRAITEMENT DE FAVEUR POUR LES MEILLEURS

Afin de récompenser leur mérite, les élèves et étudiants les plus performants bénéficient d’un séjour de rêve au cours duquel ils joignent l’utile à l’agréabl e.

La 12è édition du Camp national d’excellence scientifique des élèves et étudiants a été officiellement lancée hier à la Cité des enfants sous le thème la « science, moteur du développement durable ». La cérémonie de lancement était coprésidée par le ministre de l’Education nationale, Pr Kénékouo dit Barthelemy Togo et sa collègue de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Assétou Founè Samaké Migan. C’était également en présence des ministres de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Marie Madeleine Togo, de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Nina Walett Intalou et de plusieurs autorités scolaires et universitaires.

Initiée et organisée par les ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en partenariat avec l’Association des femmes ingénieurs du Mali (AFIMA) et la Cité des enfants, cette 12è édition du Camp national d’excellence scientifique regroupe 76 élèves et étudiants excellents, dont 39 filles, du 6 au 20 septembre prochain à la Cité des enfants. Ces meilleurs élèves qui sont de toutes les séries et filières viennent de tous les ordres d’enseignement et des 17 académies d’enseignement de notre pays, exceptée celle de Kidal.

Ces cracks ont obtenu entre 13 à 19 de moyenne dans les différents examens scolaires. Ils sont âgés de 16 à 18 ans. Situé dans la Cité des enfants à Niamakoro en Commune VI, le Camp d’excellence est un espace permettant aux élèves et étudiants d’améliorer leurs connaissances, d’affirmer leur savoir-faire et d’affiner leur savoir-vivre. Son objectif est de réunir les élèves et étudiants méritants des différents examens scolaires afin d’encourager leur performance scolaire. Lors de leur séjour au Camp, les élèves et étudiants bénéficieront de cours sur les technologies de l’information et de la communication (TIC), l’éducation à la citoyenneté, la santé de la reproduction et feront des excursions.

En plus du secourisme dans le domaine de la sécurité routière, ils visiteront aussi les services administratifs et les lieux touristiques et scientifiques comme l’Agence nationale de la météorologie (Mali-Météo), l’Institut d’économie rurale (IER), le monument d’Abdoul Karim Camara dit « Cabral » à Lafiabougou, la Tour de l’Afrique, le Musée national et le barrage de Sélingué.

Les lauréats découvriront aussi d’autres facettes de notre riche patrimoine culturel à travers des contes dits dans les veillées nocturnes, des conférences dans divers domaines, des expositions sur de multiples sujets. Les cracks suivront aussi des causeries-débats sur les symboles et la connaissance de notre pays, animées par les responsables des directions nationales des ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les meilleurs élèves et étudiants sont suivis et surveillés par 23 encadreurs.

UN Mali en miniature. Le Camp national d’excellence, a constaté le 1er adjoint au maire de la commune VI, Ténémakan Koné, est devenu une tradition marquante dans notre pays, car il réunit les élèves et étudiants qui ont brillé dans les différents examens scolaires. C’est un instant privilégié où tous les élèves et étudiants méritants se retrouvent à Bamako dans la convivialité, dans l’unité, dans l’amitié pour de fructueux échanges d’idées et de pensées.

Ténémakan Koné a ajouté que ce regroupement est aussi un moment de joie et de partage dont les élèves et étudiants profiteront à coup sûr pour apprendre le patriotisme et l’amour du pays.

La présidente de l’AFIMA et ancienne ministre, Mme Gakou Salamata Fofana, a estimé que le thème de cette édition du Camp national d’excellence est d’une grande actualité et d’une importance capitale, car la science, la technologie, l’innovation ont un impact considérable dans le développement des nations. Ces trois domaines constituent un enjeu stratégique. A l’ère des sociétés du savoir, le système éducatif se doit de prendre la pleine mesure des défis actuels et futurs de la science, de la technologie et de l’innovation, car les effectifs des élèves et étudiants diminuent de façon significative dans ces domaines.

Mme Gakou Salamata Fofana a ensuite salué et encouragé la volonté des autorités scolaires de s’engager à renverser la tendance actuelle de 20 à 80% de scientifiques dans les écoles secondaires et dans les universités de notre pays. « Le développement du Mali ne se fera pas sans les Maliens. Notre système éducatif est condamné de s’adapter à nos réalités pour prendre nos visions en compte », a conclu Mme Gakou Salamata Fofana.

Exhortant les meilleurs élèves à être assidus durant leur séjour au camp, le ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Nina Walett Intalou qui représentait sa collègue de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, a jugé que c’est à cette seule condition qu’ils amélioreront leur niveau.

Quant au ministre de l’Education nationale, il a estimé que le Camp national d’excellence est désormais inscrit en bonne place dans l’agenda des événements majeurs de notre pays. « Vous êtes venus de différentes zones géographiques. Vous pratiquez les différentes confessions religieuses. Vous vous exprimez à travers les différentes langues nationales. Vous portez sur vous et en vous les signes et les insignes identificatoires de la diversité culturelle de notre communauté nationale. Profitez de ce camp pour renforcer vos connaissances, pour vous connaitre davantage et vous préparer à la construction d’une nation forte et enviée au plan international. Faites du camp, notre Mali en miniature » a exhorté le Pr Kénékouo Barthelemy Togo, s’adressant aux lauréats.

La présentation d’un gâteau en forme de livre et la visite du Camp national d’excellence scientifique ont agrémentée l’événement.

S. Y WAGUE