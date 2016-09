12è édition du camp d’excellence : LES FILLES RAVISSENT LA VEDETTE

Le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Sangaré Oumou Ba, à la tête d’une forte délégation a visité lundi le camp d’excellence logé à la Cité des enfants. Il s’agissait à travers cette visite, pour le ministre de célébrer et d’encourager l’excellence surtout au féminin.

Ouverte le 6 septembre dernier, cette 12è édition du camp d’excellence qui a pour thème « la science, moteur du développement durable », a pris fin hier par la « Journée du bon élève » sous la présidence du chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keïta à Koulouba.

Rappelant l’objectif du camp, Mme Sangaré Oumou Ba dira que e rendez-vous permet aux participants d’améliorer leurs connaissances, d’affirmer leur savoir-faire et d’affiner leur savoir-vivre. Son objectif est de réunir les élèves et étudiants les plus méritants des différents examens scolaires afin d’encourager leur performance scolaire.

Mme Sangaré Oumou Ba s’est dite ravie de constater que les filles ravissent la vedette cette année car parmi les cinq premiers nationaux, 4 sont filles. Ces bons résultats scolaires, dit-elle, prouvent que la promotion du genre est en marche. En effet, ces jeunes filles, futures dirigeantes de demain, seront certainement des bons exemples pour la génération à venir. « Nous avons compris dans notre département que quand les filles sont bien encadrées, bien suivies qu’elles peuvent faire des miracles. C’est pourquoi nous avons développé des projets comme : «Excellence au féminin » pour promouvoir la performance des filles dans les différents ordres d’enseignement et de la formation professionnelle et la Bourse d’excellence aux filles de familles démunies », a relevé le ministre.

S’adressant aux enfants, elle les a exhortés à persévérer. Qu’ils sachent qu’ils n’ont plus d’autres choix que de réussir, réussir pour leur communauté, leur nation, bref rester toujours excellents. Les enfants excellents doivent aussi et surtout se préparer à la construction d’une nation forte et enviée.

Après avoir félicité la performance scolaire des enfants cracks, elle a singulièrement invité les filles à continuer sur cette lancée. Ainsi, elles contribueront au combat de la promotion de la femme et à son autonomisation, seul gage du développement.

Mariam Sidibé a parlé au nom des lauréats du camp national. Elle a remercié le ministre pour ce geste de considération à leur endroit et promis qu’elle et ses camarades ne décevront pas les attentes.

L’un des temps fort de la cérémonie a été l’interpellation émouvante que les enfants handicapés visuels ont faite. Ils ont demandé à Mme Sangaré Oumou Ba de plaider leur cause afin qu’ils puissent avoir des bourses d’excellence comme les élèves normales. « Nous avons tous fait l’effort de travailler pour être excellents au finish on nous écarte des bources d’excellence prétextant notre handicap. Nous pensions avoir les mêmes droits que les autres. Et que l’on sache que ça se passe avec la tête et pas dans les yeux », a expliqué leur porte parole.

Signalons, que cette 12è édition du Camp national d’excellence scientifique regroupe 76 élèves et étudiants, dont 39 filles. Ces meilleurs élèves qui sont de toutes les séries et filières viennent de tous les ordres d’enseignement et des 17 académies d’enseignement du pays, excepté celle de Kidal. Ces cracks ont obtenu entre 13 et 19 de moyenne dans les différents examens scolaires. Ils sont âgés de 16 à 18 ans.

M. A. Traoré

MPFEF