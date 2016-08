Vie du journal : LE CHARGE D’AFFAIRES DU BRESIL VISITE LA REDACTION DE L’ESSOR

Le chargé d’affaires de l’ambassade du Brésil au Mali, André Rosa Bueno, a effectué, hier, une visite à la rédaction de l’Essor, le quotidien national édité par l’Agence malienne de presse et de publicité (AMAP). Le diplomate était venu prendre contact avec la direction et la rédaction de L’Essor et s’imprégner du fonctionnement du journal. André Rosa Bueno n’était en terrain inconnu puis qu’il a travaillé comme journaliste pendant 17 ans, dans un grand quotidien de Sao Paulo.

Le visiteur a été r accueilli par le directeur de publication de L’Essor, Salim Togola, avant d’être reçu par le directeur général de l’AMAP, Abdoulaye Traoré. Celui-ci a expliqué au diplomate que l’AMAP est constituée de 4 directions techniques : la direction des publications en français, l’Agence de presse, la direction de la presse communautaire, la direction de la publicité.

Après un bref entretien avec le directeur général de l’AMAP, André Rosa Bueno a visité les différents desks de la rédaction de l’Essor, le produit phare de l’AMAP et l’un des titres francophones les plus anciens de la sous région ouest-africaine.

Après le tour des différents desks de l’Essor, le visiteur a mis le cap sur la section photo. Les archives photos du quotidien national constituent un véritable trésor. Leur numérisation est en cours depuis quelques années.

A la fin de sa visite, le chargé d’affaires de l’ambassade du Brésil s’est dit impressionné par le fond photographique de l’AMAP, « une énorme richesse ». Le diplomate a également apprécié la bonne organisation de la rédaction de l’Essor.

Parlant de la coopération entre le Mali et le Brésil, il réitéré la volonté du Brésil de partager avec notre pays ses expériences. « Le Brésil est encore un pays pauvre, mais nous pouvons partager nos expériences et notre expertise avec les pays africains », a-t-il dit en substance. Justement, Brésil a réalisé, un centre de recherche et de valorisation du coton africain au Centre de recherche agronomique de l’IER à Sotuba. Et les résultats déjà obtenus son probants. En effet, les recherche ont permis de multiplier par trois la productivité du coton malien. Il reste bien entendu à vulgariser les résultats de ces recherches auprès des producteurs.

A.D.SISSOKO