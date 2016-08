Suivi et évaluation des hôpitaux : L’ANEH IMPRIME SA MARQUE

Les activités de l’Agence nationale d’évaluation des hôpitaux (ANEH), au 1er semestre 2016, ont été marquées par la nomination du nouveau directeur général de l’Agence, l’évaluation du suivi des recommandations dans les établissements publics hospitaliers du Mali et l’Hôpital Mère-Enfant « le Luxembourg » de 2008 à 2015, a-t-on appris lors de la 18ème session ordinaire de son Conseil d’administration tenue, hier, dans les locaux de l’agence.

Faisant le bilan de l’ANEH, lors de cette session, son directeur général, le colonel-major Karim Camara, a aussi cité dans les réalisations de l’agence, la dissémination du référentiel national d’antibiothérapie et du guide de bonnes pratiques d’hygiène en milieu hospitalier dans les établissements publics hospitaliers du Mali et l’Hôpital Mère-Enfant « le Luxembourg » et l’élaboration de trois projets et de deux projets d’arrêté d’application de la loi hospitalière.

Le niveau de réalisation des activités de l’agence est, cependant, estimé à 58, 06% pour les activités programmés achevées et un taux d’exécution du budget mobilisé de 54,29%.

Le colonel-major Camara a indiqué que ces taux jugés satisfaisants sont le fruit des efforts de l’ensemble du personnel. Il a ajouté qu’à coté de ses activités programmées, l’ANEH a mené plusieurs autres actions. Le directeur général de l’agence a ainsi cité l’élaboration du projet de décret fixant la Carte nationale hospitalière du Mali 2016-202, la participation à la validation des outils d’évaluation de la qualité des soins de santé maternelle, néonatale et infantile dans les 3 structures de santé de Bamako, l’élaboration de la politique et du plan stratégique sur la maintenance des équipements biomédicaux, la participation à la mission d’évaluation du système de prévention et de contrôle sanitaire dans le cadre de la maladie à virus Ebola au niveau des frontières, structures et cordons sanitaires.

La session avait à son ordre du jour, l’examen et l’adoption du procès verbal de la 17ème session du conseil d’administration, l’état de mise en œuvres des recommandations de la 17ème session conseil d’administration, l’examen et l’adoption du rapport d’activités et de l’état d’exécution du budget au 30 juin 2016.

Le budget de l’agence est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 295 085 000 Fcfa. Mais divers d’appuis, sous forme de mandat de délégation, dont l’agence a bénéficiés ont porté ce budget à 320 078 202 Fcfa, soit une majoration de 9,49%.

Le chef de cabinet du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique Bakary Haïdara, qui présidait les travaux, a expliqué que pour cette 18ème session, le gouvernement a identifié six axes dans son programme d’actions 2013-2018 dont chacun est décliné en mesures. « L’axe qui nous concerne est la mise en œuvre d’une politique active de développement social », a-t-il précisé. Les mesures envisagées dans le cadre de cet axe sont, entre autres, la poursuite de la reforme hospitalière et l’amélioration de l’hygiène hospitalière et de la gestion des déchets biomédicaux. M. Haidara a souligné que la contribution de l’ANEH est déterminante, sinon incontournable, dans la réalisation de ces deux mesures.

Il a tenu à remercier la Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM) qui a, une fois de plus, mis à la disposition de l’agence 6 millions de Fcfa pour la dissémination des référentiels et le Comité des compagnies d’assurances du Mali (CCAM) 1 million pour accompagner l’agence par rapport à ses activités de communication. « Ces différents appuis forts appréciables, dit-il, scellent désormais le partenariat entre les trois entités que nous voulons solide pour une meilleure qualité des soins et services au bénéfice de nos concitoyens ».

F.NAPHO