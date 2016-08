Sommet du G20 à Hangzhou: LE CAP SUR UNE ECONOMIE MONDIALE INNOVANTE

Le 11ème Sommet du G20 se tiendra les 4 et 5 septembre 2016, pour la première fois en Chine, à Hangzhou, dans la capitale de la province chinoise du Zhejiang, située à 200 kilomètres au sud-ouest de Shanghai, le centre économique et financier du grand pays d’Asie de l’est.

Le sommet de Hangzhou, qui se tient autour du thème « Vers une économie mondiale, innovante, revigorée, interconnectée et inclusive », regroupera plus de 100 dirigeants étrangers et 10 000 personnes parmi lesquelles, les représentants financiers des Etats membres du Groupe des vingt dont l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis, la France, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, l’Afrique du Sud ainsi que l’Union européenne.

Les représentants des pays africains invités comme le Tchad, l’Egypte, et le Sénégal ainsi ceux des d’établissements financiers internationaux, principalement le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD) sont également attendus à cette rencontre internationale qui fera certainement de Hangzhou, deux jours durant, la « capitale de l’économie mondiale » autour de trois mots clés : innover, développer et promouvoir.

Les participants discuteront de la situation de l’économie mondiale, la feuille de route pour une croissance forte, durable et équilibrée de l’économie mondiale, les investissements et les infrastructures, l’architecture financière internationale. Il sera aussi question de la réforme du secteur financier, la coopération fiscale internationale, les finances vertes, les fonds climatiques et le financement de la lutte contre le terrorisme.

A Hangzhou, il prévu que la Chine et les Etats-Unis ratifient l’Accord de Paris sur le changement climatique. L’annonce de cette ratification est attendue pour le 2 septembre.

Pour la réussite totale du sommet du G20, les autorités chinoises et les parties prenantes devront travailler à la mise en œuvre de 10 points spécifiques. Il s’agit d’élaborer un plan de croissance innovante, de formuler des plans d’action pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, d’identifier les domaines prioritaires, les principes de conduite et le système d’évaluation pour la réforme structurelle et d’établir les projets stratégiques pour la croissance du commerce mondial.

Les parties devront énoncer les principes directeurs pour les politiques d’investissement mondiaux, à approfondir la réforme de l’architecture financière internationale, à établir le système « trois-en-un » sur la coopération dans la lutte contre la corruption, tout en lançant une initiative de coopération pour soutenir l’industrialisation de l’Afrique et les pays les moins développés.

L’élaboration des plans d’action dans le domaine de l’entrepreneuriat et la promotion de l’entrée en vigueur « le plus rapidement possible » de l’Accord de Paris sur le changement climatique figurent, aussi, parmi les actions programmées.

Le sommet du G20 est une initiative lancée en 2008 par un groupe composé de dix-neuf pays et de l’Union européenne représentés par les chefs d’États, les ministres, les chefs des banques centrales avec pour objectif de favoriser la concertation internationale, en intégrant le principe d’un dialogue élargi tenant compte du poids économique croissant pris par un certain nombre de pays. Le G20 représente 85% du commerce mondial, les deux tiers de la population mondiale et plus de 90% du produit mondial brut (somme des PIB de tous les pays du monde).

De nos jours, le G20 se décline sous trois formes : les G20 regroupant des chefs d’État et de gouvernement, les G20 finance regroupant les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales et, depuis les 20-21 avril 2010, des G20 sociaux, réunissant les ministres en charge de l’emploi.

S. TANGARA