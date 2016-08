Situation sécuritaire à Ténenkou : LE CRI DE COEUR DES RESSORTISSANTS

L’Association pour le développement du Cercle de Ténenkou (ADCT) a organisé une conférence-débat samedi dernier à la Maison de la presse sur la situation sécuritaire dans la circonscription et l’état d’exécution des projets structurants. La rencontre était animée par le président de l’ADCT, Témoré Tioulenta, qui a rappelé qu’avec la crise sécuritaire qui a éclaté dans notre pays en 2012, la ville de Ténenkou fut attaquée par des bandits armés le 2 mars.

Depuis, a déploré le conférencier, la situation sécuritaire de Ténenkou n’a cessé de se détériorer. Les populations sont exposées à des exactions, des persécutions, des assassinats ciblés. Même si les auteurs sont poursuivis par la justice, ils n’ont jamais été appréhendés pour répondre de leurs crimes, a dénoncé Timoré Tioulenta, indiquant que les ossements des victimes de la tuerie de Doungoura sont entassés dans un vieux puits depuis le 18 mai 2013. Ils attendent une sculpture convenable. Les parents de ces victimes se lassent aussi d’attendre un message de regret, de sympathie de la part de l’Etat et de la communauté internationale.

La situation sécuritaire s’est à nouveau fortement dégradé ces derniers mois avec les conflits entre agriculteurs et éleveurs. A Ténenkou, l’école est quasiment absente. En conséquence, le taux d’admission des élèves aux examens a fortement chuté.

Les multiples complaintes de l’Association pour le développement du cercle de Ténenkou et d’autres associations auprès des autorités nationales et de la communauté internationale n’ont pas permis jusque là d’inverser la situation. Les nombreux articles de presse sur la question n’ont aucun effet. Pas plus que les dénonciations des associations et organisations de défense des droits de l’Homme, a déploré le président de l’ADCT dont l’objectif est de faire des propositions favorisant l’avènement d’une paix définitive dans le Cercle de Ténenkou. Cela afin que les populations puissent travailler pour le développement de leurs localités.

Témoré Tioulenta a également rappelé que 5 jours après la mise en place du bureau exécutif de l’association, est intervenue la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation le 15 mai 2015.

Soulignant le caractère préoccupant de la situation sécuritaire du Cercle de Ténenkou, Témoré Tioulenta a invité le gouvernement à prendre des dispositions idoines pour le retour effectif de l’administration dans les localités. Il a souhaité aussi une bonne organisation des élections communales du 20 novembre prochain et exhorté les cadres et les populations de Ténenkou à une mobilisation générale pour la paix et la sécurité dans notre pays. Les membres de l’Association pour le développement du Cercle de Ténenkou ont enfin rendu un hommage à toutes les victimes civiles et militaires, tombées sur le champ d’honneur.

Rayanatou Diarra