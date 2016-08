Secteur minier : UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET FINANCIER BIENVENU

Un atelier de trois jours se tient depuis hier sur une étude qui a pour objectif de proposer à l’Etat, un dispositif plus efficace de suivi de ses intérêts dans les sociétés minières en optimisant ses fonctions d’actionnaire et d’administrateur.

Après trente ans d’exploitation aurifère industrielle, notre pays veut faire de son secteur minier un des moteurs du développement économique et social. L’Etat, dans l’optique de concrétiser cette ambition, a mandaté le consortium Deloitte-Evershed-BRGM pour réaliser un « diagnostic technique et financier des activités d’exploitation minière dans notre pays ». Ce qui va aboutir à la mise à la disposition des autorités des informations techniques, financières, juridiques et fiscales afin de leur permettre de définir les nouvelles orientations du secteur minier.

Cette étude qui a duré un an a été financée par la Banque mondiale à travers le Projet d’assistance juridique et technique pour les négociations consultatives. Afin de partager les résultats de cette enquête avec l’ensemble des partenaires de notre pays et l’administration, le ministère des Mines a initié un atelier de restitution des résultats de ladite étude. Le forum de trois jours se tient depuis hier dans les locaux de la direction nationale de la Géologie et des Mines. L’ouverture des travaux était présidée par le secrétaire général du département, Lamine Alexis Dembélé.

L’enquête-diagnostic, faut-il le souligner, visait à analyser les incidences juridiques, financières, techniques et sociales des conventions d’établissement signées entre le gouvernement et les sociétés minières. Il s’agissait aussi d’analyser le déséquilibre économique résultant de l’application desdites conventions (les aspects relatifs aux clauses de stabilités). Enfin, il est question de mettre à la disposition de l’administration minière un système fiable de suivi et de contrôle des activités de production et d’exploitation des produits miniers. L’étude avait aussi pour objectif de proposer à l’Etat un dispositif plus efficace de suivi de ses intérêts dans les sociétés minières en optimisant ses fonctions d’actionnaire et d’administrateur.

En organisant cette séance de travail, le département en charge des mines entend restituer les travaux de l’enquête « diagnostic technique et financier des activités d’exploitation minière ». Il envisage par la même occasion partager ses recommandations, élaborer et prioriser les actions à mener ainsi que le plan d’action de mise en œuvre des résolutions.

Durant les trois jours que durera cet atelier, les participants auront l’occasion d’apprécier le rapport d’étude et les recommandations formulées par le groupe d’experts nationaux et internationaux commis par les trois cabinets d’expertise. Ils évalueront par la suite ces recommandations et élaboreront un plan d’actions avant de le valider ensemble.

En ouvrant les travaux, le secrétaire général du département des Mines a salué la qualité des travaux réalisés par les spécialistes. « Le gouvernement disposera d’instruments adéquats pour donner de nouvelles orientations aux activités d’exploitation minière afin d’atteindre l’objectif principal qu’il s’est fixé dans sa déclaration de politique minière de septembre 1998, à savoir, faire du secteur minier un des moteurs du développement économique et social de notre pays », a-t-il déclaré.

C. M. TRAORE