San : DEUX VILLAGES INONDES

Koromorosso et Sissiankan sont deux villages de la commune rurale de Sourountouna dans le Cercle de San. Le 24 août dernier, de fortes pluies se sont abattues sur la zone causant d’importants dégâts matériels. Au total, 44 maisons, une dizaine de greniers contenant des vivres, et les locaux d’une caisse d’épargne et de crédit se sont écroulés. Des centaines d’hectares de cultures et deux jardins maraîchers ont été dévastés. À ce bilan s’ajoutent 4 puits à grand diamètre et une centaine de latrines inondés.

Des animaux (ovins et caprins) et un nombre important de volailles ont été emportés ou retrouvés sous les gravats des constructions qui se sont effondrées.

Le sou-préfet de Sourountouna, Bréhima Diallo, accompagné d’une importante délégation comprenant les élus communaux et quelques responsables des services techniques locaux, s’est aussitôt rendu dans les deux villages pour constater les dégâts et réconforter les sinistrés. Ceux-ci sont désormais relogés dans les écoles en attendant d’autres solutions plus viables.

N. CAMARA

Amap-San