Réseau des organisations culturelles du Mali : MAMOU DAFFE PASSE LE TEMOIN A FOUSSEYNI DIAKITE

Le nouveau président du réseau des organisations culturelles du Mali/Réseau Kya s’appelle Fousseyni Diakité, directeur du groupe Walaha WebTV. Il a été élu pour un mandat de 3 ans à la faveur d’un vote à l’unanimité à la tête d’un bureau de 5 membres. Il devient ainsi le 2ème président du réseau Kya et président d’Arterial Network du Mali. Il succède ainsi à Mamou Daffé, actuel président d’Arterial Network Afrique.

Son élection est intervenue au cours de la deuxième session de l’assemblée générale du réseau qui s’est tenue à l’hôtel Motel Savane de Ségou. Cette rencontre était placée sous la présidence de Mamou Daffé, président sortant, en présence de Cheick Oumar Sissoko, ancien ministre de la Culture et président d’honneur du réseau. « Nous allons céder la place aux jeunes, a dit Mamou Daffé en passant le flambeau au nouveau président du réseau. Les anciens se retirent ainsi du réseau pour permettre à la nouvelle génération de développer ce que nous avions initié. »

Le nouveau président Fousseyni Diakité a, d’entrée, annoncé les grandes lignes de son actions à la tête réseau Kya. « Je place mon mandat dans le cadre de l’autonomisation du réseau et du développement des acquis de mon prédécesseur, soulignera-t-il. Nous allons mettre l’accent sur la recherche des fonds propres car le réseau dépend majoritairement des financements d’extérieurs. »

Le bureau sortant a présenté son bilan qui a été jugé positif par l’assemblée générale. Fousseyni Diakité dirige une nouvelle équipe composée de Djibril Guissé de Smart Ségou, chargé des finances et de la durabilité, de Manchine Traoré de Cultur’Elle qui s’occupe de formation et de renforcement des capacités, de Tahara Touré de Tom Évents à l’organisation et à la communication et de Souleymane Ouologuem de Anw-Ko’Art, qui s’occupe des programmes, des projets et de la promotion. Ce dernier est le seul rescapé de bureau sortant.

Le nouveau bureau du réseau Kya est élu pour un mandat de 3 ans renouvelables une fois. Le poste de secrétaire général, qui n’est pas mentionné dans la liste du bureau, est revenu à Attaher Maiga. Tous les anciens membres du bureau siègent au conseil d’administration. A noter que l’ancien ministre Cheick Oumar Sissoko et Abdoulaye Konaté, artiste plasticien, directeur du Conservatoire des arts et métiers multimédias de Bamako, ont été nommés présidents d’honneur du réseau Kya.

La rencontre a été clôturée par un dîner et une représentation théâtrale au Centre Koré de Ségou.

A. SOW