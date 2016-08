Reboisement : LA TOUCHE DU GROUPE « GREEN »

Le Groupe d’entretien pour l’école et la nature « Green » a organisé une séance de sensibilisation et de reboisement dans les communes de Sanankoroba et Dio Gare. Cette activité rentre dans le cadre de la participation de l’association à la campagne nationale de reboisement. A cet effet, les responsables de « Green » ont procédé à la plantation de 20 pieds de nîmes dans la cour de l’école communautaire de Dio village. Par ailleurs, dans le village de Sinsina, commune de Sanankoroba, l’Association a procédé au reboisement d’un espace offert par le chef de village pour la plantation de 200 pieds d’eucalyptus.

La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire général de la mairie, Sayon Diabaté, des conseillers du chef de village, du président de la jeunesse, Lassinè Doumbia, de la présidente des femmes Mme Niamba Doumbia, des membres de l’association et de nombreux habitants de Sinsina.

La présidente de l’association, Mme Aminata Ali Traoré a expliqué que ladite activité s’inscrit dans le cadre du plan d’action 2016 de « Green ». Cette initiative, indique-elle, intervient après une série d’activités du groupement qu’elle préside. Il s’agit notamment de la formation en hygiène et assainissement et la dotation du club d’hygiène de l’école de Sotoly. S’y ajoutent les cours de rattrapages à Dio Gare. La présente activité est une contribution de « Green » pour la sensibilisation de ses cibles en faveur du reboisement.

Le chef de village Moussa Fankelé Doumbia avait auparavant souhaité la bienvenue à la délégation tout en remerciant l’association pour le choix de son village. Le secrétaire général de la mairie a apprécié à son tour le geste de l’association, avant d’insister sur l’importance du reboisement, mais aussi l’entretien qui doit accompagner ces arbres. A cet effet, Sayon Diabaté a baptisé un arbre au nom de la mairie.

L’assemblée a fini par attribuer la gestion des 100 pieds d’arbres à la jeunesse pour la protection et l’entretien et 100 autres pieds ont été placés sous la surveillance des femmes du village. Pour encourager les uns et les autres, « Green » a promis de faire des cadeaux l’année prochaine à la même période au meilleur des deux groupes.

Il faut rappeler que « Green » a été créée en septembre 2015. Association non gouvernementale à but non lucratif, « Green » intervient dans les domaines de la scolarisation, l’hygiène, la lutte contre la déforestation en vue d’offrir un environnement plus décent et vert dans le milieu scolaire et rural.

M. COULIBALY