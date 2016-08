Présentation d’ouvrage : LE MALI DE NOS RÊVES, PAR LE DR MOHAMED AMARA

Le Dr Mohamed Amara, sociologue post-doctorant au Centre de recherche de Montréal (Canada) sur les inégalités et les discriminations, a présenté hier dimanche, son ouvrage « Le Mali rêvé ».

La présentation a eu lieu à l’espace de rencontres et d’échanges avec les écrivains, le « Train littéraire », qui en est à son deuxième évènement littéraire de ce type après celui du 28 juillet dernier avec l’ancien ministre de l’Artisanat et du Tourisme, N’Diaye Bah, auteur du roman « Saga des rois maudis ou le cimetière des illusions »

Né en 1975 à Gao, le Dr Mohamed Amara poursuit ses études sur les pratiques alternatives de mobilisation et de participation citoyenne au sein de l’équipe de travail, institutions, professions et Organisations du laboratoire-Centre Max Weber. En présentant son ouvrage, l’auteur a tout d’abord défini le rêve comme une production involontaire de l’imagination pendant le sommeil. Présent dans l’expérience de tout individu, selon le philosophe français, Henri Bergson, le rêve est donc à la fois individuel et universel, même si ses interprétations peuvent varier selon les sociétés.

Le Dr Mohamed Amara a ensuite relevé que « le rêve qu’incarnait notre pays, depuis les années 1900, s’est transformé en un véritable cauchemar ». Dans son recueil sur les racines de la violente crise politique qui agite notre pays depuis 2012, l’écrivain démontre que « l’une des premières raisons de la crise politique réside dans les fragiles soubassements du système politique de notre pays ».

Depuis 2012, a fait remarquer le sociologue, le Mali a été mis sur la scène internationale comme jamais auparavant. « Notre pays occupe désormais l’esprit de multiples acteurs: journalistes, politiciens, religieux, scientifiques et citoyens. De façon plus ou moins partiale ou structurée, chacun jette un regard sur les évènements récents. « Ces points de vue sont autant de sources de tensions possibles, voire de conflits face à l’effondrement de ce qui était perçu comme le « rêve » démocratique malien supposé être exemplaire en Afrique de l’Ouest », a-t-il analysé. « Ces tensions sont donc à considérer dans le cadre des politiques de reconstruction et de réconciliation nationale afin de construire un nouveau Mali, ‘Un Mali rêvé’ », a estimé l’écrivain.

Avec des remèdes fiables et efficaces, prônant avant tout l’engagement collectif, le respect de l’autre et des citoyens qui rêvent un Mali paisible, libre et digne, M. Amara pense qu’une analyse pertinente pourrait panser les blessures de notre pays. Le sociologue a aussi fait remarquer que « notre pays est, en effet, en proie, depuis les années 1960, aux visions fantaisistes et aux promesses démocratiques illusoires d’un lobby politique formé en grande partie de représentants irresponsables, corrompus et acteurs directs du narco-terrorisme ». C’est pourquoi, à travers son essai, l’auteur d’ « Un Mali rêvé », lance un message « pour un Mali unifié qui a besoin d’un nouveau mode de pensée traditionnel et moderne où la démocratie prend toute sa forme dans un ancrage citoyen ».

Les échanges du public avec le Dr Mohamed Amara, dont la modération était assurée par notre consoeur du journal ‘22 septembre’, Ramata Diaouré, ont porté sur le retour des Maliens à leur origine, leur identité, aux valeurs sociales, au respect des solutions de compromis pour que notre pays sorte de cette crise.

Le « Mali rêvé » est un livre de 125 pages édité par « l’Harmattan ». Il coute 10.000 Fcfa. La présentation de l’ouvrage a été suivie d’échanges interactifs avec le public et de la vente de l’ouvrage.

S. Y WAGUE