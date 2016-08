Nos expatriés : YACOUBA SYLLA FILE A MONTPELLIER, ADAMA NIANE DEBARQUE A TROYES

Montpellier a annoncé, mercredi l’arrivée de l’international malien, Yacouba Sylla. En quête d’un milieu défensif depuis plusieurs semaines, le club héraultais s’activait sur le dossier menant à Yacouba Sylla. Ainsi, le club avait pris contact auprès de Rennes il y a quelques jours pour connaître les conditions. Rennes a demandé 2 millions d’euros (environ 1,3 milliards de Fcfa), mais ce tarif était inabordable pour le club de Louis Nicollin qui souhaitait un prêt avec option d’achat.

Mais finalement, Montpellier est parvenu à boucler le dossier et l’international malien (qui était sous contrat jusqu’en juin 2019) a quitté Rennes pour rallier son nouveau club où il devrait être prêté avec option d’achat. Formé à Etampes, en région parisienne, Youcouba Sylla était en Bretagne depuis une saison, après avoir successivement évolué à Clermont-Ferrand, Aston Villa (Angleterre) et Kayseri Erciyespor (Turquie). « Je ne le connais pas vraiment », explique le président du Montpellier Louis Nicollin, « apparemment, c’est un bon milieu défensif. On va bien voir. » Le milieu de terrain des Aigles aura donc l’occasion de relancer sa carrière dans l’Hérault.

A l’instar de Yacouba Sylla, Adama Niane change également de club et évoluera cette saison en Ligue 2 avec Troyes. Lors de l’exercice écoulé, Adama Niane avait réalisé une saison flamboyante en CFA en inscrivant 12 buts en 22 matches et distillé 3 passes. Il était arrivé à Nantes lors de la saison 2014-2015 mais n’est pas resté en ligue 1. Avec le Mali, Adama Niane a connu plusieurs sélections, surtout en catégories inferieures (U20 et U23). Il a été appelé pour la première fois en équipe A cette année à l’occasion du match amical Nigeria-Mali disputé en France en mars dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Il a également disputé le tournoi de Toulon avec les Aigles Espoirs où il a inscrit 3 buts en 7 rencontres.

Alors qu’il avait prolongé son contrat d’un an avec le FC Nantes, l’international malien a finalement décidé de changer de clubs et poursuivra désormais sa progression dans les rangs de Troyes (reléguée en ligue2 cette saison) où il s’est engagé pour une durée de 2 saisons. A Troyes, Adama Niane, retrouvera, trois joueurs maliens, Mamadou Samassa, Mahamadou N’Diaye et Charles Traoré. Disparu des écrans radars depuis plusieurs mois, Samba Diakité, le milieu défensif des Aigles semble proche du RC Lens. Le milieu de terrain, mis à l’essai par Montpellier dernièrement et non conservé, se verrait offrir un contrat de deux saisons par le club lensois. Reste l’interrogation de son parcours ces dernières saisons. Depuis son départ de Nancy en 2011-2012, Samba Dikaité n’a joué que 36 matches avec les Queen’s Park Rangers et lors de ses prêts à Watford et Al Ittihad, dont aucun lors des deux dernières saisons.

S. S. KAMISSOKO