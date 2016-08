Mali-Bénin : L’UNASAM MOBILISE LES SUPPORTERS

L’Union des associations des supporters des Aigles du Mali (UNASAM) prépare une grande fête pour cette dernière journée des éliminatoires de la CAN, Gabon 2017. Depuis lundi, le président Souleymane Diabaté et ses hommes ont commencé la campagne de mobilisation et de sensibilisation. Sous la houlette de son vice-président, Cheickna Demba, l’association est en train de mettre les petits plats dans les grands pour porter les Aigles vers la victoire, dimanche face aux Ecureuils du Bénin. «C’est le dernier match de la sélection nationale. Le Mali est déjà qualifié pour la phase finale mais nous demandons aux supporters de venir massivement au stade du 26 Mars pour supporter notre vaillante sélection nationale», lance Cheickna Demba. «Toute la troupe de l’UNASAM est mobilisée pour cette dernière sortie des Aigles à domicile. Il y aura une grande fête, dimanche au stade du 26 Mars», promet le bouillant vice-président de l’UNASAM qui demande aux inconditionnels de venir supporter dans le fair-play. «Nous sommes en contact avec les supporters béninois, ils doivent arriver à Bamako vendredi. L’UNASAM va faire en sorte que les Béninois se sentent comme chez eux pendant leur séjour au Mali. Notre pays est connu pour son hospitalité et nous devons tout faire pour préserver cette image», insistera Cheickna Demba. Pour le vice-président de l’UNASAM, la campagne pour Gabon 2017, commencera dimanche avec la visite des Ecureuils du Bénin. Cheickna Demba estime même que cette rencontre sera un test grandeur-nature dans la perspective des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 qui démarrent en octobre. Les Aigles feront leur entrée en lice contre la Côte d’Ivoire au stade du 26 Mars et le vice-président de l’UNASAM pense que c’est le bon moment pour montrer à la sélection nationale que tout le pays est derrière elle. «L’équipe nationale a fait honneur au drapeau national en se qualifiant pour la phase finale de la CAN avant même la fin des éliminatoires. Nous devons montrer aux joueurs que le pays est fier d’eux et qu’ils peuvent compter sur nous à tout moment et en toute circonstance», dira Cheickna Demba en témoignant la reconnaissance et la gratitude de l’UNASAM aux plus hautes autorités pour les efforts déployés en faveur du sport national. «Le sport en général et le football en particulier est un facteur d’union et de rassemblement et il ne fait guère de doute que cette discipline peut contribuer à ramener la paix au Mali. Aujourd’hui, toutes les Maliennes et tous les Maliens se reconnaissent dans les Aigles. La sélection nationale reste donc un symbole fort pour notre pays», conclura le vice-président de l’UNASAM en donnant rendez-vous aux supporters, dimanche au stade du 26 Mars pour «terminer en beauté les éliminatoires de Gabon 2017».

S. B. TOUNKARA