ISPRIC : UN NOUVEAU PROJET POUR L’APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS

L’Institut des sciences politiques, des relations internationales et des communications (ISPRIC) a lancé officiellement, jeudi dernier, un nouveau projet dénommé « English for executives ».

Le lancement présidé par le directeur général de l’ISPRIC, Mohamed Gakou, a eu lieu sur le site de l’établissement sur la colline de Badalabougou. Le projet a pour objectifs de faire l’immersion en anglais, booster le niveau d’anglais des apprenants, pousser les participants à la formation à utiliser le peu d’anglais qu’ils maîtrisent.

Les cours porteront sur l’apprentissage, l’écrit et l’expression en anglais. La formation qui s’adressera aux chefs d’entreprise, aux leaders, aux élites et aux journalistes, est assurée par une équipe composée de 4 formateurs. Le contenu de la formation est essentiellement pratique. A titre d’illustration, les formateurs ont présenté un sketch sur l’expression, le tourisme et la location de voiture en anglais. Une visite guidée des locaux de l’Institut mis fin à la cérémonie de lancement de « English for executives »

S. Y. WAGUE