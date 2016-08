Garage administratif : UN INCENDIE RAVAGE QUATRE BUREAUX

Des piles de documents consumés, des ordinateurs brulés, des tables et chaises de bureau réduits en cendre… c’est le triste décor qui s’offrait hier aux visiteurs des locaux du garage administratif après un incendie dans la nuit de mercredi au jeudi.

Le sinistre qui s’est déclaré aux environs de 1 heure du matin, a duré plus d’une heure avant d’être maitrisée par les sapeurs pompiers. Selon une première hypothèse fournie par les responsables de la structure, le feu serait parti d’un circuit. « Le vigile nous a expliqué que de grands bruits se sont produits dans la cabine des compteurs d’électricité. Le feu a pris le plafond en bois et s’est ensuite propagé dans les bureaux », a nous confié un technicien de la structure. Les bureaux du chef de parc, des secrétaires, du directeur technique et du représentant de l’ONT, ont été entièrement calcinés. Les fissures sur les murs et le toit du bâtiment témoignent de l’intensité des flammes qui ont tout ravagé. « Nous avons tout perdu notamment des documents d’une extrême urgence appartenant à nos partenaires et autres amis du Mali. Nous avons perdu aussi les documents représentant la mémoire du garage administratif datant de l’époque coloniale », regrette un agent effondré par la dimension des dégâts.

B. COULIBALY