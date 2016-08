Diplomatie : LE SOUDAN OUVRIRA UNE AMBASSADE AU MALI AVANT LA FIN DE L’ANNEE

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’intégration africaine, Abdoulaye Diop a effectué une visite à Khartoum au Soudan où il était accompagné de l’ambassadeur Mahamadou Nimaga, conseiller diplomatique du président de la République.

Au cours de cette visite, Abdoulaye Diop s’est entretenu avec son homologue du Soudan, Ibrahim A. Ghandour.

Les deux personnalités ont évoqué les voies et les moyens de renforcer la coopération bilatérale. Elles ont convenu de tenir à brève échéance la première Commission mixte de coopération.

Le Soudan a décidé d’ouvrir une ambassade au Mali et au Niger d’ici la fin d’année. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’intégration africaine a été également reçu par le président du Soudan Omar EL Béchir à qui il a porté un message du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le président soudanais a exprimé sa volonté de renforcer les relations historiques de coopération avec le Mali. Il a également rencontré le personnel local du consulat général du Mali à Khartoum, les membres de l’Association des amis du Mali, des étudiants et des Soudanais d’origine malienne.

(Source : MAECIIA)