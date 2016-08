Côte d’Ivoire : DIALOGUE DE SOURDS ENTRE MICHEL DUSSUYER ET SEYDOU DOUMBIA

L’histoire tumultueuse entre Seydou Doumbia et la sélection de Côte d’Ivoire se poursuit. Bref retraité international en 2014 à la suite de son absence parmi les 23 Eléphants retenus pour le Mondial, l’attaquant de 28 ans avait été persuadé de revenir sur sa décision quelques mois plus tard par le nouveau sélectionneur d’alors, Hervé Renard. Sauf que le courant passe beaucoup moins bien avec le successeur du Français sur le banc de la Selefanto, Michel Dussuyer. En mars dernier, lassé par son statut de remplaçant, la recrue du FC Bâle avait claqué la porte de la sélection juste avant un déplacement délicat au Soudan dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017. Une attitude qui a logiquement heurté son sélectionneur. « J’ai perdu quelque peu confiance en Doumbia Seydou. Et pour moi, la confiance est un critère très important de sélection », soulignait Dussuyer jeudi dernier pour justifier la nouvelle absence de l’ancien joueur de l’AS Roma de sa liste des 23, alors même que Wilfried Bony manque à l’appel et que Salomon Kalou pourrait lui aussi renoncer à la décisive dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017 face à la Sierra Leone samedi. Mais le principal intéressé a visiblement du mal à comprendre les arguments employés par le technicien de 57 ans. « Je viens d’apprendre ma non sélection au motif que je ne bénéficierais plus de la confiance du sélectionneur. Sans entrer dans une vaine polémique, je tiens à préciser que je n’ai eu aucune discussion ni échange avec lui, si ce n’est par tierce personne. Il a mon numéro de téléphone et sait où je me trouve à l’instar de tous mes coéquipiers », a glissé l’ancien buteur du CSKA Moscou sur son compte Instagram. « Je pense avoir respecté le code d’honneur et le respect qu’inspire la sélection nationale. Bien sûr des explications entre un entraîneur et un joueur sont courantes dans toute sélection. Aujourd’hui je n’en fais pas partie c’est le choix du sélectionneur et j’en prends acte. Il n’y a donc pas de polémique à avoir. » Au vu de la teneur de ses propos, rien n’est moins sûr…