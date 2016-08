Communiqué du gouvernement suite aux événements du Kareri

A la suite des tragiques évènements intervenus ce jour dans la zone de Kareri, cercle de Teninkou, ayant fait 5 morts et 7 blessés, le Premier ministre Modibo Keita a réuni outre les ministres concernés, des députés et des personnes ressources.

Le Premier ministre a tout d’abord présenté les condoléances du Gouvernement aux familles des victimes.

Au terme de la rencontre, le Premier ministre a instruit des mesures suivantes à appliquer à court et moyen termes :

1- Inhumer décemment les personnes décédées dans le strict respect de nos religions, us et coutumes ;

2- Prendre toutes les dispositions pour un traitement diligent des blessés ;

3- Apporter un soutien conséquent aux familles des victimes ;

4- Interposer les forces de défense et de sécurité pour éviter de nouveaux affrontements ;

5- Ouvrir une enquête judiciaire pour identifier et interpeller toutes les personnes impliquées dans ces actes de violences ;

6- Envoyer le plus tôt possible une délégation composée de membres du Gouvernement, de députés et de notabilités ;

7- Organiser dès que possible une conférence des acteurs avec toutes les institutions, les élus, l’Administration, les associations et les personnes susceptibles de contribuer à une solution définitive aux causes de ces affrontements.

Le Premier ministre appelé au calme et exhorté l’ensemble des populations à s’employer pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale.

Bamako, le 27 aout 2016

Me Mountaga TALL

Ministre de l’Economie numérique et de la communication,

Porte-parole du Gouvernement