CNOS-Mali : LES COURS AVANCES EN MANAGEMENT DU SPORT SE POURSUIVENT SANS RELACHE

Les cours avancés en management du sport (CAMS) continuent du côté du Comité national olympique et sportif (CNOS-Mali). Après le lancement des 4ème Cours avancés en management du sport, le 21 mai dernier suivi des première, deuxième et troisième sessions qui se sont déroulées, respectivement en mai (21, 22, 23 mai), juillet (14, 15, 16 à Koulikoro) et août (23, 26, 27 à Bamako), le CNOS-Mali a enchaîné directement avec la quatrième session. Une trentaine de dirigeants sportifs issus de fédérations et associations nationales sportives participent au stage qui se déroule au siège du Comité national olympique et sportif.

Comme les précédentes, la session est animée par deux directeurs de programme du Comité international olympique (CIO), Abdel Kader Sangho et Ibrahima Traoré et deux directeurs de cours, Tidiani Niambélé et Oumarou Tamboura. Les cours avancés en management du sport font partie du programme de la Solidarité olympique et sont destinés aux cadres sportifs des fédérations nationales. Chaque session reçoit une trentaine de stagiaires et s’articule en six modules : la structuration d’une association sportive, la gestion stratégique, la gestion des ressources humaines, la gestion des finances, le marketing et l’organisation d’un grand événement sportif. Au cours des sessions, les experts du CIO et du CNOS se penchent également sur des études de cas sur la gestion stratégique, la gestion des finances et des ressources humaines. Sans compter les études de cas sur la gestion du marketing.

«Les Cours avancés en management du sport sont très importants pour les fédérations nationales sportives. Ils permettent d’assurer à ces organisations sportives une bonne gestion et un développement croissant», explique Tidiani Niambélé. «Aussi, poursuivra-t-il, les CAMS permettent d’améliorer la gouvernance et la prévisibilité au sein des organisations sportives tout en mettant en avant les valeurs olympiques». Ce n’est pas tout, l’utilisation des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) et la gestion des risques pouvant empêcher les organisations sportives d’atteindre les résultats escomptés, sont également évoqués lors des sessions», insistera le directeur des cours du CNOS.

«Les CAMS sont d’une grande importance pour les organisations sportives, on peut même dire qu’ils sont indispensables pour assurer un développement croissant des fédérations nationales et des associations sportives et permettre à ces structures de relever les nombreux défis auxquels elles sont confrontées», renchérira le directeur de programme du CIO et président du Réseau national de management des organisations sportives (RENMOS), Abdel Kader Sangho. Et l’expert du CIO d’ajouter : «il est de la responsabilité des membres du Mouvement olympique de rendre crédible la gouvernance de leurs associations sportives».

Transfert : ABDOULAYE DIARRA SIGNE A ITIHAD RIAHDI

La rumeur circulait depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : l’attaquant du COB, Abdoulaye Diarra s’est engagé avec Itihad Riahdi, un club marocain de première division. Luca Toni, comme l’appellent familièrement les supporters, a signé un contrat de quatre ans avec le club de Tanger dont le nom signifie en français Union sportive de Tanger. «Abdoulaye Diarra a signé un contrat de quatre ans avec Itihad Riahdi. L’équipe a même joué et gagné hier en championnat» (samedi, ndlr), a confirmé le président du COB, Moussa Konaté que nous avons joint au téléphone.

Le nouveau club de l’ex-buteur des Verts est né du changement de nom de Raja de Tanger à Itihad Riahdi (IRT) de Tanger. La couleur de l’équipe est le bleu blanc. La meilleure saison de l’histoire de l’IRT reste la saison 1989-1990 où le club du détroit a fini dauphin du Wydad avec 66 points : douze victoires, douze nuls et seulement six défaites. Le club avait été relégué en division inférieure où il passera huit ans, avant de revenir dans l’élite l’année dernière. Abdoulaye Diarra que nous avons rencontré mardi dernier à l’Aéroport international président Modibo Keïta-Sénou, ne devrait pas avoir de problème d’intégration, quand on sait que plus d’une vingtaine de joueurs maliens évoluent dans le championnat du Royaume chérifien. L’ex-attaquant du COB s’est révélé au grand public en 2015 en terminant meilleur buteur du championnat national, Ligue 1 avec 15 buts. Depuis plusieurs mois, il était courtisé par les clubs maghrébins, mais le jeune et son président Moussa Konaté se sont donnés le temps d’examiner toutes les offres, avant de prendre une décision finale. Le plus grand rival du club tangérois reste sans doute le Moghreb Tétouan, le premier club de la ville voisine, Tétouan. Le club a été fondé en 1944 et est dirigé par le technicien Abdelhak Benchikha. Le président du club lui s’appelle, Abdelhamid Aberchane.

