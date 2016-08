Tribunal de première instance de la CIV: UNE RENOVATION EXPRESS

Mercredi 17 août dernier, le Tribunal de première instance de la commune IV du district de Bamako avait été vandalisé par des manifestants qui s’opposaient à la comparution de l’animateur de radio, Ras Bath, devant un juge d’instruction. Des images chocs de bureaux saccagés et de véhicules brûlés ont fait le tour du monde à travers les réseaux sociaux. En fait, il y a eu plus de peur que de mal car la plupart des documents du tribunal ont été récupérés en bon état. Le week-end ayant suivi les dégâts, un groupe de jeunes de Hamdallaye est venu nettoyer le tribunal. Une démarche citoyenne qui est à saluer.

Il y a eu aussi quelques coups de pinceaux sur les murs noircis par les flammes. Tout a été fait dans un laps de temps. Ces travaux ont permis au tribunal d’accueillir, jeudi dernier, le jugement des 19 personnes interpellées lors de la manifestation du 17 août. Le procès s’est soldé par la relaxe de 18 prévenus et la condamnation à 6 mois de prison avec sursis de l’un d’entre eux.

Axe routier Gao-Ansongo : LE TRAFIC INTERROMPU

Les transporteurs routiers ont interrompu le trafic sur l’axe routier Gao-Ménaka via la localité d’Ansongo. Ils ont déclenché une grève de deux semaines pour attirer l’attention des autorités sur l’insécurité dont ils sont souvent victimes sur des routes. Depuis quelques jours, il n’y a plus de bus, plus de camions ou autres véhicules de transport en commun sur cette route vitale qui mène dans la capitale du Niger, Niamey. «Tous les jours, ce sont des braquages, des assassinats, des enlèvements. On informe l’armée, on informe Barkhane, on informe la MINUSMA, personne ne réagit. On ne peut pas continuer. Qui fait ça ? Ce sont les bandits. On ne sait pas. Il y a tellement de groupes armés que l’on ne sait pas qui est qui», explique Abbas Diallo, un habitant d’Ansongo, cité par le correspondant de RFI.

Avec la grève des transporteurs, la vie semble s’arrêter dans cette partie du pays. Les populations circulent difficilement ainsi que les marchandises, sans oublier les convois humanitaires, très utiles en cette période de crise. Leur calvaire n’est pas encore fini car les transporteurs menacent d’interrompre le trafic sur d’autres axes routiers du nord si rien n’est fait avant la fin de cette semaine.

Aéroport international Modibo Keita Sénou : JOURS NOIRS POUR AIR FRANCE

Le vol d’Air France du lundi soir a pris plusieurs heures de retard à l’aéroport international Modibo Kéita Sénou. Au lieu de 23 heures, l’avion à destination de Paris n’a pu décoller qu’au delà de 1 heure du matin. La non identification de deux valises est en la cause principale. Selon les règles de l’aviation civile, un bagage devient suspect lorsque son propriétaire n’est pas identifié. Ces règles s’appliquent aujourd’hui en toute rigueur à cause de la menace terroriste devenue presque planétaire. A cause de ces deux valises suspectes, tous les autres bagages étaient toujours bloqués, hier, à l’aéroport international Modibo Kéita Sénou, pendant que les passagers ont déjà regagné la capitale française. Décidément, Air France n’arrête pas de faire parler d’elle ces derniers jours. Le samedi dernier, un avion de la compagnie était immobilisé à l’aéroport international Modibo Kéita Sénou à cause d’une… souris qui s’était introduite dans l’appareil. Cet incident malheureux a fait repousser le vol de 24 heures.

Internet en Afrique : LE TAUX D’ADOPTION MARQUE LE PAS

La disponibilité et l’accès à Internet ne suffisent pas pour que les gens se connectent. Ce constat a été établi par une nouvelle étude de l’Internet Society (www.InternetSociety.org), publiée lors du Forum africain sur le peering et l’interconnexion (AfPIF) qui se déroule du 30 août au 1er septembre en Tanzanie. Le rapport « Susciter l’intérêt pour les données en Afrique » révèle que malgré des améliorations notables réalisées au niveau de l’infrastructure d’Internet, tout particulièrement sur le plan des réseaux mobiles, les taux d’adoption d’Internet ralentissent dans de nombreux pays, les utilisateurs n’ayant pas de raisons impérieuses de s’y connecter. Le manque de contenus et de services locaux affecte le nombre de nouveaux utilisateurs en Afrique. En Afrique subsaharienne en particulier, les contenus en langue locale ne sont pas encore suffisamment développés. Or cela est crucial pour inciter de nouveaux utilisateurs à se connecter, car beaucoup ne se sentent pas à l’aise avec l’anglais ou le français, constate l’étude. Autre obstacle : dans les pays subsahariens, la majorité des contenus est hébergée à l’étranger, généralement outre-mer, entraînant un faible débit Internet et des coûts d’accès plus élevés.