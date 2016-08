Bourses d’études à l’étranger : 80 NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES EN ROUTE POUR LA CHINE

Dans quelques semaines, 80 étudiants maliens partiront pour la Chine. Ils sont les nouveaux bénéficiaires de bourses d’études offertes par la République populaire de Chine. Ils ont été symboliquement mis en route lors d’une cérémonie organisée jeudi dernier à l’ambassade de Chine, où ils ont reçu leurs billets d’avion.

Ladite cérémonie a eu lieu dans les locaux de la représentation diplomatique chinoise au Mali sous la présidence de l’ambassadeur de Chine au Mali, Mme Lu Huiying, en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Samaké Assétou Founé Migan.

La diplomate chinoise a saisi l’opportunité pour rappeler l’excellente qualité des relations qui unissent le Mali et la Chine depuis plus de cinquante ans, avant d’insister sur toute l’importance de cet événement. L’une des preuves les plus concrètes du dynamise de la coopération entre les deux pays est le domaine de l’éducation, notamment l’Enseignement supérieur.

Mme Lu Huiying a rappelé que l’éducation constitue une base essentielle et significative pour l’émergence d’un pays. C’est pour cette raison que le gouvernement chinois attache une importance capitale à ce volet de la coopération sino-malienne. Et la diplomate de faire un rappel historique des programmes de bourses que la République populaire de Chine a initié en faveur du Mali. L’historique de ces programmes de bourses remonte au milieu des années 1960. Pendant plus de 50 ans, près de 900 Maliens ont fait leurs études et obtenu leurs diplômes en Chine grâce à ces bourses gracieusement offertes par la Chine.

La diplomate a expliqué que les bénéficiaires de ces bourses apportent non seulement une contribution remarquable au développement économique et social de notre pays, mais aussi à l’approfondissement de l’amitié sino-malienne qui est fondée sur une estime réciproque de longue date.

Mme Lu Huiying a annoncé une autre bonne nouvelle : cette année, le gouvernement chinois a augmenté le quota de bourses en faveur de notre pays. Et outre les étudiants maliens qui n’ont pas fini avec leurs études en Chine (et qui doivent continuer à bénéficier des bourses chinoises), la partie chinoise, en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a sélectionné 80 nouveaux boursiers pour l’année scolaire 2016-2017.

S’adressant à ces nouveaux boursiers, Mme l’ambassadeur de Chine a dit : « Chacun de vous bénéficiera dans les années à venir, d’une bourse d’étude complète octroyée par le gouvernement chinois. Vous êtes tous très jeunes brillants et pleins de dynamisme. Vous comme les autres jeunes, serez l’espoir et le futur du Mali. J’espère que vous allez bien saisir l’occasion pour étudier avec diligence afin d’assimiler les connaissances et maîtriser les capacités. Dans un proche avenir, vous allez apporter votre contribution au développement et à la prospérité de l’Etat malien ».

Après le discours de la diplomate chinoise, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Assétou Founé Samaké Migan est intervenue pour rappeler la bonne qualité des liens de la coopération sino-malienne. Elle a relevé que le départ de nos jeunes pour étudier en Chine consacre s’inscrit dans une bonne tradition établie depuis une cinquantaine d’années entre nos deux pays.

Le représentant des anciens boursiers du Mali en République populaire de Chine, Faïra Sissoko a encouragé les nouveaux à se consacrer pleinement aux études pour servir leur pays. Par la voix de leur porte-parole, Mlle Fatoumata D. Traoré, future étudiante en télécommunication, les futurs cadre ont promis de tout mettre en œuvre pour mériter de l’avantage inestimable qui leur aussi offerte par la Nation malienne.

Mh. TRAORE