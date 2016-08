Autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par l’éducation : L’UNION FAIT LA FORCE

Le ministère de l’Education nationale, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Programme des Nations unies pour la population (FNUAP) et ONU-Femmes ont signé, vendredi, une convention relative au plan d’opération du projet conjoint « Autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par l’éducation au Mali ».

Le projet conjoint « d’autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par l’éducation au Mali » est financé à hauteur de 5.000.000 de dollars, soit plus de 2 milliards de Fcfa, par la République de Corée du Sud, à travers son Agence de coopération internationale (KOICA). Le projet qui dure 5 ans (2016-2020) a pour objectifs de renforcer la qualité de l’éducation de base, de l’éducation à la santé sexuelle et reproductive, à l’hygiène de l’eau et à l’assainissement.

La signature du protocole, qui a eu lieu au ministère, était présidée par le ministre de l’Education, Kénékouo dit Barthélémy Togo. C’était en présence des représentants résidents de l’UNESCO, M. Lazare Eloundou, et du FNUAP, Mme Josiane Yaguibou.

Le renforcement d’une meilleure prise de conscience de l’importance de l’égalité des genres, l’éducation des adolescentes et des jeunes femmes par les décideurs et les communautés, de l’utilisation des données et des connaissances répondant aux préoccupations des adolescentes et des jeunes femmes en vue de leur autonomisation sont d’autres objectifs du projet conclu entre le ministère de l’Education nationale, l’UNESCO, le FUNAP et ONU-Femmes.

Il vise également à rendre plus autonomes les adolescentes et les jeunes femmes par l’acquisition de connaissances et de capacités utiles, à garantir leur bonne santé et la prise de décision en matière de santé sexuelle et reproductive et à accompagner leur participation active à la vie publique.

Le représentant résident de l’UNESCO au Mali, Lazare Eloundou, a tout d’abord remercié les ministres de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille, de la Santé et de l’Hygiène publique qui ont soutenu, accompagné le projet tout au long de son processus d’élaboration et contribueront à sa mise en oeuvre.

M. Eloundou a ensuite renouvelé ses remerciements aux responsables du FNUAP, de ONU-Femmes et ainsi que d’autres partenaires qui n’ont pas ménagé leur effort pour la mise en oeuvre du projet. Il a rappelé que le projet fait partie intégrante du Programme conjoint « autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par l’éducation » annoncée par la directrice générale de l’UNESCO, Mme Irina Bokova, la directrice exécutive de « ONU-Femmes », Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka, et le directeur exécutif du FNUAP, Babatunde Osotimehin, lors d’une réunion de la 59ème Commission de la condition de la femme au siège de l’Organisation des Nations unies (ONU), à New York, le 10 mars 2015. « Ce programme a été, par la suite, officialisé en septembre 2015 durant la 70ème session de l’Assemblée générale de l’ONU et l’adoption du programme de développement pour l’après 2015, connu sous le nom « Objectifs du développement durable (ODD) », a-t-il expliqué.

Lazare Eloundou a, enfin, précisé que c’est en décembre 2015, lors de la visite historique de la présidente de la République de Corée du Sud, Mme Park Geun-Hye, à l’UNESCO que l’initiative de ce projet a été lancée à un très haut niveau par la directrice générale de l’UNESCO.

Le ministre de l’Education nationale, lui, a estimé que le projet s’inscrit dans la nouvelle vision de l’éducation à l’horizon 2030. « Il conduira à la réalisation de l’ODD 4 qui vise à assurer l’accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d’égalité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie », a indiqué Kénékouo dit Barthélémy Togo.

Le projet conduira aussi à la réalisation de l’ODD 3 qui permet « à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ». Il est lié également à l’ODD 5 qui cherche « à parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Le projet conduira à l’ODD 6 consistant « à garantir l’accès de tous à l’eau, à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ».

Le projet d’autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par l’éducation conduira, à l’ODD 10 qui entend « réduire les inégalités ». Il conduira, enfin, à l’ODD 17 qui vise à « revitaliser le partenariat mondial au service du développement soutenable et renforcer les moyens de ce partenariat ».

Rayanatou Diarra