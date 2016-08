AMAGRH : MOHAMADOU MAGUIRAGA AUX COMMANDES

Mohamadou Maguiraga dirige désormais le nouveau bureau exécutif de l’Association malienne des gestionnaires des ressources humaines du Mali (AMAGRH). Il a été élu pour un mandat de deux ans à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’association tenue samedi à l’hôtel Radisson Blu.

Bakary Sangaré et Mariam Maïga, sont respectivement le 1e vice-président et la 2è vice-présidente. Auparavant, le président sortant de l’AMAGRH, Nouhoum Diakité avait dressé le bilan de l’association durant son mandat. Ainsi en terme d’adhésions, en 2014, l’association comptait 184 membres et à la date du 31 juillet 2016, elle a enregistré 246 adhérents. Le paiement des cotisations a atteint un taux de recouvrement de 38% en 2015.

Il a ensuite précisé que 106 millions de Fcfa ont été mobilisés pour financer les différentes activités de l’association. Il s’agit de l’organisation des Journées africaines et maliennes des ressources humaines, du Café des ressources humaines, des réunions statutaires et du financement d’une bourse de 10 millions de Fcfa, octroyée par le FAFPA.

Sur le plan international, ajoutera Nouhoum Diakité, l’AMAGRH a participé aux Journées nationales des ressources humaines des associations sœurs du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la France, du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie. En termes de développement de partenariat, l’association avait signé deux conventions : le projet DEEFIH avec Handicap international et le projet employabilité des jeunes du village SOS Mali. Concernant la vie associative, l’AMAGRH a participé aux activités des partenaires comme la Journée africaine des risques professionnelles et la Journée de la fonction publique.

Nouhoum Diakité a remercié tous les partenaires et sponsors qui ont soutenu l’association ainsi que la marraine Mme Sy Kadiatou Sow. « Je ne doute pas que le nouveau bureau mis en place sera à la hauteur », a-t-il conclu.

La marraine de l’assemblée générale de l’AMAGRH s’est réjouie du parcours formidable de l’association et du travail abattu par le bureau sortant. Elle a exhorté le tout nouveau bureau à poursuivre le travail abattu par le bureau sortant.

Mohamadou Maguiraga, le tout nouveau, président de l’Association malienne des ressources humaines a indiqué qu’il redoublera d’efforts pour la bonne réussite de l’association. « Ensemble, nous allons mobiliser tous les membres pour qu’ils s’acquittent régulièrement de leurs cotisations », a t-il ajouté.

A.TOURé