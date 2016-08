Afrobasket féminin U18 : MALI-TUNISIE, LAE PLACE EN JEU

Après le Mozambique largement dominé 65-42 lors de sa sortie initiale, la sélection nationale junior a encore déroulé face à l’Ouganda, battu sur le score sans appel de 143-19. Aujourd’hui, les championnes d’Afrique en titre se frotteront à la Tunisie pour la première place du groupe

Caire, la capitale égyptienne abrite depuis vendredi la 14è édition de l’Afrobasket féminin U18. Pour son premier match, la sélection nationale a infligé une véritable correction aux Mozambicaines, battues sur le score sans appel de 65-42. 24h après cette démonstration, les multiples championnes d’Afrique ont remis ça en écrasant la sélection ougandaise 143-19, soit 124 points de différence. Dès le premier quart temps, les protégées du coach Amadou Bamba ont tué le suspense en s’imposant 46-2. Aminata Diakité seule a inscrit 12 points face à des Ougandaises qui n’ont marqué qu’un seul panier en 10 minutes. Au deuxième quart temps, la sélection ougandaise va tenter de revenir dans le match mais les championnes d’Afrique ne l’entendaient pas de cette oreille. Dominatrices dans tous les compartiments, elles poursuivront leur démonstration en portant le score à 84-6 à la mi-temps, soit 78 points d’écart. Les deux derniers quarts temps ne seront qu’une simple formalité pour les juniors maliennes qui infligeront une véritable correction à leurs adversaires, finalement battues 143-19. Avec 21 points, Aminata Diakité a terminé meilleure marqueuse de cette rencontre dont se souviendront longtemps les Ougandaises. Trois autres joueuses du Mali se sont illustrées face à l’Ouganda : il s’agit de Rokia Doumbia, Salimatou Kourouma et d’Adama Coulibaly qui ont cumulé 57 points. La sélection nationale signe ainsi son deuxième succès en autant de sorties et s’empare de la tête du groupe devant la Tunisie et le Mozambique qui ont chacune une victoire et une défaite. Mais grâce à une meilleure difference de points, les Tunisiennes passent devant les Mozambicaines au classement. Aujourd’hui, Salimata Kourouma et ses coéquipières affronteront la Tunisie pour la première place du groupe. Cette rencontre s’annonce comme une finale avant la lettre. Comme le Mali, la Tunisie fait partie, en effet, des favoris du tournoi et tous les regards seront braqués sur cette belle affiche entre ces deux sélections qu’on ne présente plus. Sur papier, les basketteuses maliennes aborderont la partie avec les faveurs du pronostic et si les championnes d’Afrique jouent à leur meilleur niveau, il sera difficile pour la Tunisie de les arrêter. Non seulement les nôtres disposent de plus d’individualités dans leur rang que la Tunisie, mais en plus l’équipe a le moral gonflé à bloc après sa démonstration contre l’Ouganda. L’équipe qui remportera cette rencontre est assurée de terminer en tête du groupe et affrontera en quart de finale le vaincu du match Madagascar-Algérie. D. C.

NBA : Le RETOUR annoncé de CHRIS BOSH

Absent des parquets depuis février en raison d’un caillot sanguin, le deuxième en deux ans, Chris Bosh se prépare à faire son retour. Alors que certains médias américains (dont ESPN) avaient évoqué une possible fin de carrière, Chris Bosh s’entraîne à l’approche du camp d’entraînement de Miami, qui s’ouvrira dans moins d’un mois (le 27 septembre), et serait prêt à faire son come-back. «Je sais que je suis parti depuis un certain temps, mais je suis de retour», a lancé l’intérieur dans une courte vidéo publiée sur son compte Snapchat.Depuis qu’il a signé un contrat max à Miami (118 millions de dollars sur cinq ans), Bosh a enchaîné les soucis de santé. En février 2015, il a ainsi été hospitalisé pour soigner une embolie pulmonaire, et n’avait plus joué de la saison. Un an plus tard, la présence d’un caillot de sang dans un mollet l’a forcé à déclarer forfait pour le All-Star Game ; il n’a plus rejoué depuis. Si l’intérieur rejoue au basket, il n’apparait sur aucune des vidéos du Heat montrant certains joueurs s’entraîner à l’American Airlines Arena. Le coach de la franchise, Erik Spoelstra, ne l’a pas mentionné non plus dans ses dernières interviews. Il figure en revanche dans le spot publicitaire encourageant les habitants de Miami à acheter leur abonnement pour la nouvelle saison. Sa présence ne serait pas de trop dans un effectif qui a perdu cet été Dwyane Wade, Luol Deng et Joe Johnson.