Attaque de Nampala : UNE ENQUETE PRELIMINAIRE A ETE OUVERTE

Suite à l’attaque perpétrée le mardi 19 juillet par des individus armés dans la ville de Nampala, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux dans un communiqué, informe l’opinion qu’une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur du Pôle Judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.

Le juge d’instruction sera saisi pour mener une information judiciaire de façon diligente et complète, poursuit le communiqué.

Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, en appelle à la vigilance de chaque citoyen pour rapporter ou dénoncer aux autorités judiciaires tout fait susceptible de faire avancer l’enquête en cours.

Il présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le ministre informera l’opinion de l’évolution de la procédure.