Agence de l’environnement et du développement durable : 2016, UNE ANNEE DE CHALLENGES

Les travaux de la 6è session du conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et du développement durable se sont tenus hier dans la salle Fodé Kouyaté du Centre international de conférence de Bamako sous la présidence du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Ousmane Koné. C’était en présence du directeur général de l’AEDD, Aboubacar Diabaté, et de tous les administrateurs.

La session a examiné les procès-verbaux de la 1ère session extraordinaire et de la 5è session ordinaire, l’état de la mise en œuvre des recommandations issues de ces sessions, le rapport d’activités et les budgets annuels 2015 et 2016.

Pour le ministre Koné, la tenue des sessions ordinaire et extraordinaire de 2015, toutes les deux au courant du mois d’avril, est l’illustration d’une grande rigueur dans le traitement des différents sujets proposés par la direction de l’AEDD. Pour lui, c’est aussi le signe que la matière à traiter prend de l’ampleur et de la consistance avec l’implication du plus haut niveau de notre pays dans la gestion des défis environnementaux contemporains, notamment celui du climat.

Selon Ousmane Koné, les orientations indiquées ont permis à l’AEDD de conférer à notre pays une grande visibilité, lors de deux évènements qui ont eu un grand écho, tant au niveau national qu’international. Il s’agit de la 16è édition de la Quinzaine de l’environnement qui s’est déroulée à Sikasso en juin 2015 et de la COP 21 qui s’est tenue à Paris, en novembre-décembre 2015. Au cours de ces deux rendez-vous, des idées fortes ont été exprimées sur des priorités comme l’éducation environnementale, la nécessaire protection de nos forêts, l’assainissement de nos villes, la lutte contre l’ensablement des cours d’eau, particulièrement le fleuve du Niger, l’adaptation aux changements climatiques et la promotion des énergies renouvelables.

Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable a annoncé que ces thèmes sectoriels sont inscrits dans le mandat de l’AEDD en tant qu’éléments de la politique nationale de protection de l’environnement, dont l’actualisation en cours paraît opportune pour tenir compte des nouveaux défis, notamment celui du genre et de la décentralisation.

Ousmane Koné a assuré les administrateurs que les recommandations faites lors de leur 5è session ont attiré son attention. La question des ressources financières, aussi bien pour l’AEDD que pour l’ensemble du secteur trouvera une issue heureuse dès que la stratégie de financement de l’environnement en cours d’élaboration sera validée, a-t-il indiqué.

Le ministre Koné a noté que beaucoup de résultats ont été obtenus et des efforts déployés, mais il reste beaucoup à faire. Pour lui, l’AEDD doit se renforcer en ressources humaines de qualité et un surcroit de rigueur dans son management afin de pouvoir faire face à son statut, celui d’une agence au carrefour de la transversalité qui caractérise l’environnement.

